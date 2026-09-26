Złote Joysticki 2026: "007 First Light" i "Big Walk" faworytami

Ogłoszono nominacje do nagród Golden Joystick Awards 2026. Głosowanie, które wyłoni zwycięzców, trwa do 23 października. Laureatów poznamy 11 listopada.
Kto ma szanse na Złote Joysticki?
25 września ogłoszone zostały nominacje w 21 kategoriach Golden Joystick Awards 2026
. W drugiej fazie, 26 października, ogłoszone zostaną nominacje w najważniejszej kategorii - Gra Roku (UGOTY).
Na chwilę obecną tegoroczna edycja nagród ma dwóch wielkich faworytów. Pierwszym jest duża produkcja "007 First Light"
. Tytuł walczy o nagrody w kategoriach: gra na konsole, fabuła, soundtrack oraz występ pierwszoplanowy (Patrick Gibson
) i drugoplanowy (John Greenway
).
Drugim z liderów nominacji jest niezależna gra "Big Walk"
. Walczy ona o laury w kategoriach: niezależna gra, gra na PC, multiplayer, zwiastun oraz dźwięk.
W walce o Złote Joysticki są również "Resident Evil Requiem
", "Meccha Chameleon
", "Mewgenics
", "The Blood of Dawnwalker
", "Valheim
", a także "Saros
". Każda z tych gier otrzymała po trzy nominacje.
Zwiastun "007 First Light"
Nominacje do Golden Joystick Awards 2026 w najważniejszych kategoriach GRA ROKU NA KONSOLE
"007 First Light
"
"Fire Emblem: Fortune's Weave
"
"Forza Horizon 6
"
"LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
"
"Nioh 3
"
"Onimusha: Way of the Sword
"
"Pokemon Pokopia
"
"Pragmata
"
"Resident Evil Requiem
"
"Saros
"
GRA ROKU NA PC
"Big Walk
"
"Crimson Desert
"
"Escape from Tarkov
"
"Esoteric Ebb
"
"Meccha Chameleon
"
"Mewgenics
"
"Order of the Sinking Star
"
"Star Wars Zero Company
"
"The Blood of Dawnwalker
"
"Valheim
" WYSTĘP PIERWSZOPLANOWY Aaron Paul
- "Dispatch
" Angela Sant'Albano
- "Resident Evil Requiem
" Anna Demetriou
- "Resonance: A Plague Tale Legacy
" Liam McIntyre
- "Marvel's Wolverine
" Patrick Gibson
- "007 First Light
" Will de Renzy-Martin
- "The Blood of Dawnwalker
"
WYSTĘP DRUGOPLANOWY Frankie Kevich
- "Control Resonant
" Grace Saif
- "Pragmata
" Lennie James
- "007 First Light
" Terry O'Quinn
- "Silent Hill: Townfall
" Troy Baker
- "Marvel's Wolverine
" Vic Michaelis
- "Star Wars Zero Company
"