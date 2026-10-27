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Złote Joysticki 2026: Nominacje do Gry Roku

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z%C5%82ote+Joysticki+2026%3A+Nominacje+do+Gry+Roku-169331
Złote Joysticki 2026: Nominacje do Gry Roku
44. edycja Golden Joystick Awards zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj ogłoszono nominacje w najważniejszej kategorii - Gra Roku. Nominacje w innych kategoriach zostały ogłoszone miesiąc wcześniej.

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O tytuł Gry Roku powalczy w tym roku 12 produkcji. Są wśród nich "007 First Light" i "Big Walk". Obie gry należą do liderów nominacji ogłoszonych miesiąc temu. Na liście jest też polska produkcja "The Blood of Dawnwalker".

Cała lista wygląda następująco:

007 First Light
Big Walk
CONTROL Resonant
Crimson Desert
Dispatch
Forza Horizon 6
Phantom Blade Zero
Pokémon Pokopia
PRAGMATA
Resident Evil Requiem
STAR WARS: Galactic Racer
The Blood of Dawnwalker

Lista może zaskakiwać. Brakuje na niej bowiem kilku tytułów, które zdobyły po trzy nominacje miesiąc temu. Chodzi o: "Meccha Chameleon", "Mewgenics", "Valheim", a także "Saros".

Laureatów poznamy 11 listopada.

Zwiastun gry "The Blood of Dawnwalker"




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