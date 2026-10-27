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Złote Joysticki 2026: Nominacje do Gry Roku
Festiwale i nagrody
/
Gry
Złote Joysticki 2026: Nominacje do Gry Roku
Insider-Gaming
/
autor:
Marcin Pietrzyk
/
27-10-2026 09:53
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https://www.filmweb.pl/news/Z%C5%82ote+Joysticki+2026%3A+Nominacje+do+Gry+Roku-169331
44. edycja
Golden Joystick Awards
zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj ogłoszono nominacje w najważniejszej kategorii - Gra Roku. Nominacje w innych kategoriach zostały ogłoszone miesiąc wcześniej.
Polacy walczą o GOTY
O tytuł Gry Roku powalczy w tym roku 12 produkcji. Są wśród nich "
007 First Light
" i "
Big Walk
". Obie gry należą do liderów nominacji ogłoszonych miesiąc temu. Na liście jest też polska produkcja "
The Blood of Dawnwalker
".
Cała lista wygląda następująco:
007 First Light
Big Walk
CONTROL Resonant
Crimson Desert
Dispatch
Forza Horizon 6
Phantom Blade Zero
Pokémon Pokopia
PRAGMATA
Resident Evil Requiem
STAR WARS: Galactic Racer
The Blood of Dawnwalker
Lista może zaskakiwać. Brakuje na niej bowiem kilku tytułów, które zdobyły po trzy nominacje miesiąc temu. Chodzi o: "
Meccha Chameleon
", "
Mewgenics
", "
Valheim
", a także "
Saros
".
Laureatów poznamy 11 listopada.
Zwiastun gry "The Blood of Dawnwalker"
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