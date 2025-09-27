Złote Lwy 2025 dla filmu "Ministranci". Polski kandydat do Oscara "Franz Kafka" ze Srebrnymi Lwami

Jubileuszowy 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przechodzi do historii. W sobotę w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Złote Lwy powędrowały do rąk reżysera Piotra Domalewskiego za film " Ministranci". Byliśmy na planie filmu "Ministranci"
W tym roku nie było jednego filmu, który zdominował całą galę. Jednak zdecydowanie najlepszym tytułem festiwalu byli
" Ministranci"
. Był to bowiem najlepszy film tegorocznej imprezy nie tylko zdaniem jurorów, ale także publiczności, która przyznała mu swoją nagrodę.
W sumie " Ministranci" zdobyli cztery statuetki.
Przed rokiem polski kandydat do Oscara nie miał łatwo na festiwalu w Gdyni zdobywający tylko jedno wyróżnienie. W tym roku sytuacja nie powtórzyła się.
" Franz Kafka"
to drugi film imprezy z
czterema statuetkam
i na koncie.
Agnieszka Holland
odebrała Srebrne Lwy. Filmowi przypadły też nagrody za zdjęcia, charakteryzację i dla najlepszego aktora.
Jury doceniło także
" Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
. Film zdobył
trzy nagrody
, w tym za reżyserię.
Rozmawiamy z Emi Buchwald, zdobywczynię dwóch nagród w Gdyni za "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
VIDEO
Jedna z najdroższych polskich produkcji –
" Chopin, Chopin!"
– nie wyjdzie z Gdyni z pustymi rękoma. Film otrzymał
dwie nagrody
: za kostiumy i scenografię.
Rozmawiamy z gwiazdą i reżyserem filmu "Chopin, Chopin!"
VIDEO
Także
dwie statuetki
otrzymał prezentowany w Konkursie Perspektywy film
" Północ-Południe"
. Docenieni zostali: reżyser filmu
Sebastian Pańczyk
oraz jego bohater Kuba Grabowski, lepiej znany jako
Quebonafide
.
Wśród przegranych 50. FPFF są
" Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego
,
" Vinci 2" Juliusza Machulskiego
oraz
" Zamach na papieża" Władysława Pasikowskiego
. Filmy te nie otrzymały nagród podczas sobotniej gali.
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - lista nagrodzonych Złote Lwy " Ministranci"
reż.
Piotr Domalewski Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Srebrne Lwy " Franz Kafka"
reż.
Agnieszka Holland Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Szafirowe Lwy - Najlepszy film konkursu Perspektywy " Glorious Summer"
reż.
Helena Ganjalyan
,
Bartosz Szpak Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Reżyseria Emi Buchwald
-
" Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Konkurs Perspektywy - Nagroda za wkład artystyczny Quebonafide
-
" Północ Południe" Złoty Pazur. Nagroda im. Andrzeja Żuławskiego " Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
reż.
Emi Buchwald Główna rola kobieca Matylda Giegżno
-
" Światłoczuła" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Główna rola męska Idan Weiss
-
" Franz Kafka" Profesjonalny debiut aktorski Filip Wiłkomirski
-
" Brat" Debiut reżyserski lub drugi film Sebastian Pańczyk
-
" Północ Południe" Kostiumy Magdalena Biedrzycka
i
Justyna Stolarz
-
" Chopin, Chopin!" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Drugoplanowa rola kobieca Karolina Rzepa
-
" Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Charakteryzacja
Gabriela Polakova -
" Franz Kafka" Drugoplanowa rola męska Andrzej Konopka
-
" LARP. Miłość, trolle i inne questy" Scenariusz Piotr Domalewski
-
" Ministranci" Zdjęcia Tomasz Naumiuk
-
" Franz Kafka" Montaż Agnieszka Glińska
-
" Ministranci" Nagroda publiczności " Ministranci"
reż.
Piotr Domalewski Scenografia Katarzyna Sobańska
i
Marcel Sławiński
-
" Chopin, Chopin!" Dźwięk Teresa Bagińska
.
Michał Bagiński
,
Miłosz Jaroszek
-
" Wielka Warszawska" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Muzyka Piotr Szulc
-
" Trzy miłości" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ TUTAJ
znajdziecie listę z nagrodami w konkursie filmów krótkometrażowych oraz z nagrodami pozaregulaminowymi.
MOVIE SIĘ: Podsumowujemy Gdynię 2025