Złote Lwy 2025 dla filmu "Ministranci". Polski kandydat do Oscara "Franz Kafka" ze Srebrnymi Lwami

Jubileuszowy 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przechodzi do historii. W sobotę w Gdyni odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Złote Lwy powędrowały do rąk reżysera Piotra Domalewskiego za film "Ministranci".

W tym roku nie było jednego filmu, który zdominował całą galę. Jednak zdecydowanie najlepszym tytułem festiwalu byli "Ministranci". Był to bowiem najlepszy film tegorocznej imprezy nie tylko zdaniem jurorów, ale także publiczności, która przyznała mu swoją nagrodę. W sumie "Ministranci" zdobyli cztery statuetki.

Przed rokiem polski kandydat do Oscara nie miał łatwo na festiwalu w Gdyni zdobywający tylko jedno wyróżnienie. W tym roku sytuacja nie powtórzyła się. "Franz Kafka" to drugi film imprezy z czterema statuetkami na koncie. Agnieszka Holland odebrała Srebrne Lwy. Filmowi przypadły też nagrody za zdjęcia, charakteryzację i dla najlepszego aktora.

Jury doceniło także "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Film zdobył trzy nagrody, w tym za reżyserię.

Jedna z najdroższych polskich produkcji – "Chopin, Chopin!" – nie wyjdzie z Gdyni z pustymi rękoma. Film otrzymał dwie nagrody: za kostiumy i scenografię.

Także dwie statuetki otrzymał prezentowany w Konkursie Perspektywy film "Północ-Południe". Docenieni zostali: reżyser filmu Sebastian Pańczyk oraz jego bohater Kuba Grabowski, lepiej znany jako Quebonafide.

Wśród przegranych 50. FPFF są "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Vinci 2" Juliusza Machulskiego oraz "Zamach na papieża" Władysława Pasikowskiego. Filmy te nie otrzymały nagród podczas sobotniej gali.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - lista nagrodzonych



Złote Lwy

"Ministranci" reż. Piotr Domalewski

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Srebrne Lwy

"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Szafirowe Lwy - Najlepszy film konkursu Perspektywy

"Glorious Summer" reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Reżyseria

Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Konkurs Perspektywy - Nagroda za wkład artystyczny

Quebonafide - "Północ Południe"

Złoty Pazur. Nagroda im. Andrzeja Żuławskiego

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" reż. Emi Buchwald

Główna rola kobieca

Matylda Giegżno - "Światłoczuła"

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Główna rola męska

Idan Weiss - "Franz Kafka"

Profesjonalny debiut aktorski

Filip Wiłkomirski - "Brat"

Debiut reżyserski lub drugi film

Sebastian Pańczyk - "Północ Południe"

Kostiumy

Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz - "Chopin, Chopin!"

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Drugoplanowa rola kobieca

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Charakteryzacja

Gabriela Polakova - "Franz Kafka"

Drugoplanowa rola męska

Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Scenariusz

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Zdjęcia

Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka"

Montaż

Agnieszka Glińska - "Ministranci"

Nagroda publiczności

"Ministranci" reż. Piotr Domalewski

Scenografia

Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński - "Chopin, Chopin!"

Dźwięk

Teresa Bagińska. Michał Bagiński, Miłosz Jaroszek - "Wielka Warszawska"

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Muzyka

Piotr Szulc - "Trzy miłości"

Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ


TUTAJ znajdziecie listę z nagrodami w konkursie filmów krótkometrażowych oraz z nagrodami pozaregulaminowymi.

