Złote Maliny 2026: "Śnieżka", "Wojna światów" liderami nominacji

Tradycji stało się zadość. Na dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów poznaliśmy nominacje do Złotych Malin. To już 46 edycja nagród wyróżniających najgorsze dokonania w świecie filmu.
Najgorsze filmy i najgorsi filmowi artyści 2025 roku wybrani
Tegoroczne Złote Maliny nie mają jednego "faworyta". Zamiast tego dwa filmy zdobyły po sześć nominacji
. Są to: kinowa produkcja "Śnieżka"
oraz przeznaczona na streaming "Wojna światów"
.
Niewiele gorzej wypadły "Hurry Up Tomorrow"
i "Star Trek: Sekcja 31"
. Oba filmy otrzymały po 5 nominacji
.
Wśród faworytów jest też kosztująca ponad 300 milionów produkcja Netfliksa "The Electric State"
z trzema nominacjami
. Tyle samo zdobyły: akcyjniak "Alarum"
i komedia "Ślub w ogniu"
.
Zwycięzców Złotych Malin
poznamy dzień przed galą oscarową, czyli 14 marca.
Nominacje do 46. Złotych Malin NAJGORSZY FILM
"The Electric State
"
"Hurry Up Tomorrow
"
"Śnieżka
"
"Star Trek: Sekcja 31
"
"Wojna światów
" NAJGORSZY AKTOR Dave Bautista
- "Na zaginionych ziemiach
" Ice Cube
- "Wojna światów
" Scott Eastwood
- "Alarum
" Jared Leto
- "Tron: Ares
" The Weeknd
- "Hurry Up Tomorrow
" NAJGORSZA AKTORKA Ariana DeBose
- "Love Hurts
" Milla Jovovich
- "Na zaginionych ziemiach
" Natalie Portman
- "Fontanna Młodości
" Rebel Wilson
- "Ślub w ogniu
" Michelle Yeoh
- "Star Trek: Sekcja 31
" NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Anna Chlumsky
- "Ślub w ogniu
" Ema Horvath
- "Strangers 2" Scarlet Rose Stallone
- "Rewolwerowcy
" Kacey Rohl
- "Star Trek: Sekcja 31
" Isis Valverde
- "Alarum
" NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Wszystkie siedem sztucznych krasnali - "Śnieżka
" Nicolas Cage
- "Rewolwerowcy
" Stephen Dorff
- "Ślub w ogniu
" Greg Kinnear
- "Namierzony
" Sylvester Stallone
- "Alarum
" NAJGORSZE EKRANOWE COMBO
Wszystkie siedem krasnali - "Śnieżka
" James Corden
i Rihanna
- "Smerfy: Wielki film
" Ice Cube
i jego kamera Zoom - "Wojna światów
" The Weeknd
i jego kolosalne ego - "Hurry Up Tomorrow
" NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ "ZRZYNKA"
"Koszmar minionego lata
"
"Pięć koszmarnych nocy 2
"
"Smerfy: Wielki film
"
"Śnieżka
"
"Wojna światów
" NAJGORSZY REŻYSER Rich Lee
- "Wojna światów
" Olatunde Osunsanmi
- "Star Trek: Sekcja 31
"
Bracia Russo
- "The Electric State
" Trey Edward Shults
- "Hurry Up Tomorrow
" Marc Webb
- "Śnieżka
" NAJGORSZY SCENARIUSZ
"The Electric State
"
"Hurry Up Tomorrow
"
"Śnieżka
"
"Star Trek: Sekcja 31
"
"Wojna światów
"
