Złote Maliny 2026: "Śnieżka", "Wojna światów" liderami nominacji

Tradycji stało się zadość. Na dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów poznaliśmy nominacje do Złotych Malin. To już 46 edycja nagród wyróżniających najgorsze dokonania w świecie filmu.

Najgorsze filmy i najgorsi filmowi artyści 2025 roku wybrani



Tegoroczne Złote Maliny nie mają jednego "faworyta". Zamiast tego dwa filmy zdobyły po sześć nominacji. Są to: kinowa produkcja "Śnieżka" oraz przeznaczona na streaming "Wojna światów".

Niewiele gorzej wypadły "Hurry Up Tomorrow" i "Star Trek: Sekcja 31". Oba filmy otrzymały po 5 nominacji.

Wśród faworytów jest też kosztująca ponad 300 milionów produkcja Netfliksa "The Electric State" z trzema nominacjami. Tyle samo zdobyły: akcyjniak "Alarum" i komedia "Ślub w ogniu".

Zwycięzców Złotych Malin poznamy dzień przed galą oscarową, czyli 14 marca.


Nominacje do 46. Złotych Malin



NAJGORSZY FILM
"The Electric State"
"Hurry Up Tomorrow"
"Śnieżka"
"Star Trek: Sekcja 31"
"Wojna światów"

NAJGORSZY AKTOR
Dave Bautista - "Na zaginionych ziemiach"
Ice Cube - "Wojna światów"
Scott Eastwood - "Alarum"
Jared Leto - "Tron: Ares"
The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

NAJGORSZA AKTORKA
Ariana DeBose - "Love Hurts"
Milla Jovovich - "Na zaginionych ziemiach"
Natalie Portman - "Fontanna Młodości"
Rebel Wilson - "Ślub w ogniu"
Michelle Yeoh - "Star Trek: Sekcja 31"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
Anna Chlumsky - "Ślub w ogniu"
Ema Horvath - "Strangers 2"
Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy"
Kacey Rohl - "Star Trek: Sekcja 31"
Isis Valverde - "Alarum"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Wszystkie siedem sztucznych krasnali - "Śnieżka"
Nicolas Cage - "Rewolwerowcy"
Stephen Dorff - "Ślub w ogniu"
Greg Kinnear - "Namierzony"
Sylvester Stallone - "Alarum"

NAJGORSZE EKRANOWE COMBO
Wszystkie siedem krasnali - "Śnieżka"
James Corden i Rihanna - "Smerfy: Wielki film"
Ice Cube i jego kamera Zoom - "Wojna światów"
The Weeknd i jego kolosalne ego - "Hurry Up Tomorrow"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ "ZRZYNKA"
"Koszmar minionego lata"
"Pięć koszmarnych nocy 2"
"Smerfy: Wielki film"
"Śnieżka"
"Wojna światów"

NAJGORSZY REŻYSER
Rich Lee - "Wojna światów"
Olatunde Osunsanmi - "Star Trek: Sekcja 31"
Bracia Russo - "The Electric State"
Trey Edward Shults - "Hurry Up Tomorrow"
Marc Webb - "Śnieżka"

NAJGORSZY SCENARIUSZ
"The Electric State"
"Hurry Up Tomorrow"
"Śnieżka"
"Star Trek: Sekcja 31"
"Wojna światów"

Zobacz ogłoszenie nominacji do Złotych Malin



