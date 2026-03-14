Złote Maliny 2026: "Wojna światów" wielkim "zwycięzcą"

W niedzielę (czasu Los Angeles) rozdane zostaną Oscary. Tymczasem w sobotę, zgodnie z długoletnią tradycją, ogłoszono zdobywców Złotych Malin. Nagrody przyznawane są za najgorsze osiągnięcia filmowe roku. To już 46. edycja tych nagród.
Ostatecznie okazało się jednak, że w wyścigu liczył się tylko jeden film - zrealizowana w czasie lockdownu "Wojna światów". Obraz zdobył w sumie 5 Złotych Malin, w tym tę najważniejszą dla najgorszego filmu roku.
Doceniona została też "Śnieżka". Film wygrał w dwóch kategoriach. W obu przypadkach nagrodzono krasnale.
Tegoroczną laureatką Nagrody Odkupienia, czyli wyróżnienia przyznawanego zdobywcom Złotych Malin za wyjątkowo dobre dokonania w minionym roku, jest Kate Hudson.