Złote Maliny 2026: "Wojna światów" wielkim "zwycięzcą"

W niedzielę (czasu Los Angeles) rozdane zostaną Oscary. Tymczasem w sobotę, zgodnie z długoletnią tradycją, ogłoszono zdobywców Złotych Malin. Nagrody przyznawane są za najgorsze osiągnięcia filmowe roku. To już 46. edycja tych nagród.

Jeden film zgarnia większość Złotych Malin



Kiedy ogłoszono nominacje, wydawało się, że czeka nas wyrównana walka najgorszych produkcji roku. Dwa filmy - "Wojna światów" i "Śnieżka" - zdobyły po sześć nominacji, a "Hurry Up Tomorrow" i "Star Trek: Sekcja 31" po pięć.

Ostatecznie okazało się jednak, że w wyścigu liczył się tylko jeden film - zrealizowana w czasie lockdownu "Wojna światów". Obraz zdobył w sumie 5 Złotych Malin, w tym tę najważniejszą dla najgorszego filmu roku.


Doceniona została też "Śnieżka". Film wygrał w dwóch kategoriach. W obu przypadkach nagrodzono krasnale.

Tegoroczną laureatką Nagrody Odkupienia, czyli wyróżnienia przyznawanego zdobywcom Złotych Malin za wyjątkowo dobre dokonania w minionym roku, jest Kate Hudson.

Złote Malin 2026: Zobacz ogłoszenie zwycięzców





Złote Maliny 2026: Lista nagrodzonych



NAJGORSZY FILM
"Wojna światów"

NAJGORSZY AKTOR
Ice Cube - "Wojna światów"

NAJGORSZA AKTORKA
Rebel Wilson - "Ślub w ogniu"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Wszystkie siedem sztucznych krasnali - "Śnieżka"

NAJGORSZE EKRANOWE COMBO
Wszystkie siedem krasnali - "Śnieżka"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ "ZRZYNKA"
"Wojna światów"

NAJGORSZY REŻYSER
Rich Lee - "Wojna światów"

NAJGORSZY SCENARIUSZ
"Wojna światów"

NAGRODA ODKUPIENIA
Kate Hudson - "Song Sung Blue"

