Złoty Lew dla legendy. Ellen Burstyn z nagrodą za całokształt twórczości w Wenecji

Wielka radość 93-letniej gwiazdy

Sama aktorka nie kryła ogromnego entuzjazmu na wieść o otrzymaniu prestiżowego wyróżnienia: Wow! Nie dość, że udam się w podróż do jednego z moich absolutnie ulubionych miast na całym świecie, to jeszcze wrócę do domu, trzymając w ramionach Złotego Lwa! Czuję się niesamowicie wyróżniona, szczęśliwa i przepełniona wdzięcznością. Po prostu wow! – skomentowała w oficjalnym oświadczeniu.

Dyrektor artystyczny festiwalu, Alberto Barbera, składając hołd 93-letniej gwieździe, nazwał ją aktorką o „rzadko spotykanej intensywności i prawdzie ekranowej”. Podkreślił, że Burstyn od ponad pół wieku współtworzy historię kina, „wnosząc głębię i złożoność do niezapomnianych kobiecych postaci, ucieleśniających sprzeczności i przemiany współczesnej kobiety”.

Ellen Burstyn: Ponad pół wieku wybitnych ról

Zwiastun "Requiem dla snu"

Do najważniejszych ekranowych osiągnięć Burstyn należą nominowane do Oscara role w filmach: "Ostatni seans filmowy" Petera Bogdanovicha, "Egzorcysta" Williama Friedkina, "Alicja już tu nie mieszka" Martina Scorsesego - filmie, który przyniósł jej Oscara dla najlepszej aktorki - oraz "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky'ego. Oprócz występów w hollywoodzkich produkcjach Burstyn przez dekady chętnie współpracowała również z młodymi, bezkompromisowymi twórcami.W sumie aktorka otrzymała sześć nominacji do Oscara, w tym pięć w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Jest również laureatką nagród Emmy, Tony, BAFTA i Złotego Globu. Aktorka pozostaje aktywna zawodowo. Niedawno ponownie współpracowała z reżyserem „Cząstki kobiety", Kornélem Mundruczó, występując w jego nadchodzącym dramacie "Places to Be".