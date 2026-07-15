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Złoty Lew dla legendy. Ellen Burstyn z nagrodą za całokształt twórczości w Wenecji

The Hollywood Reporter / autor: /
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Złoty Lew dla legendy. Ellen Burstyn z nagrodą za całokształt twórczości w Wenecji
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Ellen Burstyn to jedna z najbardziej cenionych aktorek w historii amerykańskiego kina. Jak poinformował dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji, zostanie ona uhonorowana Złotym Lwem za całokształt twórczości. Prestiżowe wyróżnienie zostanie jej wręczone podczas 83. odsłony imprezy, który odbędzie się w dniach 2–12 września 2026 roku.

Wielka radość 93-letniej gwiazdy



Uroczystość wręczenia Złotego Lwa będzie połączona z pokazem krótkometrażowego filmu "Flesh Impact" w reżyserii Maggie Gyllenhaal ("Panna młoda!"). W projekcie, obok Burstyn, zobaczymy m.in. Dakotę Johnson i Petera Sarsgaarda.
Sama aktorka nie kryła ogromnego entuzjazmu na wieść o otrzymaniu prestiżowego wyróżnienia: Wow! Nie dość, że udam się w podróż do jednego z moich absolutnie ulubionych miast na całym świecie, to jeszcze wrócę do domu, trzymając w ramionach Złotego Lwa! Czuję się niesamowicie wyróżniona, szczęśliwa i przepełniona wdzięcznością. Po prostu wow! – skomentowała w oficjalnym oświadczeniu.
Dyrektor artystyczny festiwalu, Alberto Barbera, składając hołd 93-letniej gwieździe, nazwał ją aktorką o „rzadko spotykanej intensywności i prawdzie ekranowej”. Podkreślił, że Burstyn od ponad pół wieku współtworzy historię kina, „wnosząc głębię i złożoność do niezapomnianych kobiecych postaci, ucieleśniających sprzeczności i przemiany współczesnej kobiety”.

Ellen Burstyn: Ponad pół wieku wybitnych ról



Do najważniejszych ekranowych osiągnięć Burstyn należą nominowane do Oscara role w filmach: "Ostatni seans filmowy" Petera Bogdanovicha, "Egzorcysta" Williama Friedkina, "Alicja już tu nie mieszka" Martina Scorsesego - filmie, który przyniósł jej Oscara dla najlepszej aktorki - oraz "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky'ego. Oprócz występów w hollywoodzkich produkcjach Burstyn przez dekady chętnie współpracowała również z młodymi, bezkompromisowymi twórcami.

W sumie aktorka otrzymała sześć nominacji do Oscara, w tym pięć w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Jest również laureatką nagród Emmy, Tony, BAFTA i Złotego Globu. Aktorka pozostaje aktywna zawodowo. Niedawno ponownie współpracowała z reżyserem „Cząstki kobiety", Kornélem Mundruczó, występując w jego nadchodzącym dramacie "Places to Be".

Zwiastun "Requiem dla snu"



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