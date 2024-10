Serialowa Lara Croft coraz bliżej. Oto kandydatki do roli

Autorka "Fleabag" opowie o przygodach Lary Croft

Kim jest Lara Croft?

Zwiastun filmu "Tomb Raider" z Alicią Vikander

Serialowypowstanie w wyniku umowy zawartej między deweloperem Crystal Dynamics a Amazon MGM Studios. Scenariusz napisze, znana ze współpracy z Amazonem jako autorka i gwiazda nagradzanego serialu " Fleabag ".Na temat fabułyna razie niewiele wiadomo. Jak jednak podaje Deadline, wkrótce dwie aktorki przystąpią do testów ekranowych do roliPod uwagę brane są także Emma Corrin Mackenzie Davis , ale na razie nie zostały zaproszone na testy przed kamerą. Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą po raz pierwszy poznaliśmy w wydanej w 1996 roku grze. Choć pochodzi z arystokratycznej rodziny, bardziej niż wyższe sfery fascynuje ją odkrywanie sekretów przeszłości. W trakcie swoich wypraw odkrywała jedne z najbardziej niebezpiecznych tajemnic i miejsc na świecie. Najbardziej znaną odtwórczynią roli Lary Croft jest, która wcieliła się w nią w filmach. W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii zw roli głównej.