Z "How to Have Sex" do rodziny królewskiej. Nowy serial od twórców "The Crown"

Natalie Dormer

"The Lady" – co wiemy o nowym serialu twórców "The Crown"?

"The Lady" opowie wstrząsającą historię Jane Andrews, młodej dziewczyny z klasy robotniczej, która pewnego dnia przeczytała w gazecie "The Lady" ogłoszenie o pracę, które całkowicie zmieniło jej życie. Zostanie prywatną fryzjerką księżnej Sarah Ferguson wywindowało jej status społeczny, a także zapewniło komfort, o jakim wcześniej nie mogła nawet marzyć. W tym czasie miała kilka romansów, ale jeden z nich okazał się dla niej katastrofalny w skutkach. Dopuszczając się brutalnego morderstwa, Andrews straciła wszystko, co udało jej się osiągnąć.Autorka scenariusza jest Debbie O'Malley . Na ekranie pojawią się też: Ed Speelers jako partner Andrews – Thomas Cressman; a taże: Philip Glenister Za kamerą stanie Lee Haven Jones (" A Cruel Love: The Ruth Ellis Story ").Trzy nastolatki wyruszają na wakacje pełne alkoholu, klubów i seksu.