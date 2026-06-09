Z "Mayans M.C." do serialowych "Siedmiu wspaniałych"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest serialowa wersja "Siedmiu wspaniałych". Aktualnie trwa proces obsadzania ról. Do obsady dołączył właśnie Danny Pino.
Amazon szykuje nowych "Siedmiu wspaniałych" "The Magnificent Seven"
to serial realizowany przez Amazon. Jednak nie trafi on na platformę Prime Video, a na drugą platformę koncernu MGM+.
Za realizację odpowiada Tim Kring
, twórca seriali "Herosi
" i "Treadstone
". W obsadzie są już: Matt Dillon
jako Chris Adams, Will Patton
jako Cyrus T. Clemons i Michael Ealy
jako Vin Tanner.
Teraz dołączył do nich Danny Pino
. Aktor znany z serialu "Mayans M.C.
" wcieli się w postać Santiago Vegi. Santi został wymyślony specjalnie na potrzeby serialu.
Nie było go ani w "Siedmiu wspaniałych
" z 1960 roku, ani w niedawnym kinowym remake'u.
Santi to niezwykle czarujący, zadbany i zabawny mężczyzna, mistrz manipulacji, który potrafi wykręcić się z każdej opresji gadką, niż stawiać im czoła siłą. Urodził się w San Antonio jako syn służącej i arystokratycznego ojca, który nigdy go nie uznał. Ponieważ nikt nie zamierzał przyjść mu z pomocą, Santi nauczył się radzić sobie sam. Oszukiwał przy kartach, knuł różne przekręty i potrafił wybrnąć z każdej sytuacji samą gadką.
Kiedy spotykają go Chris i Vin, nie mają przed sobą zwykłego oszusta. Poznają go w samym środku bójki, a jego sprawność w posługiwaniu się nożem i rewolwerem bardzo im zaimponowała. Santi kreuje się na cynika, zawsze mającego w zanadrzu ciętą ripostę, ale w rzeczywistości jest znacznie bardziej wrażliwy i bardziej prześladowany przez własną przeszłość, niż chciałby pokazać.
Zwiastun filmu "Siedmiu wspaniałych"