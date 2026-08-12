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Nicholas Hoult spotka Harry'ego Pottera. Zostanie najprzystojniejszym czarodziejem w Hogwarcie

Deadline / autor: /
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Nicholas Hoult spotka Harry'ego Pottera. Zostanie najprzystojniejszym czarodziejem w Hogwarcie
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Ważny casting do drugiego sezonu serialu "Harry Potter" został właśnie ogłoszony. Do obsady serialu dołączył Nicholas Hoult, który aktualnie pracuje na planie widowiska "Man of Tomorrow", gdzie wciela się w postać Leksa Luthora.

Nicholas Hoult w ekranizacji "Komnaty Tajemnic"



Jak wiadomo, drugi sezon serialu "Harry Potter" będzie ekranizacją powieści J.K. Rowling zatytułowanej "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Filmowa adaptacja książki miała miejsce w 2002 roku.

W drugim tomie, będącym tożsamym z drugim rokiem nauki Harry'ego w Hogwarcie, w szkole magii dochodzi do dziwnych przypadków petryfikacji w Hogwarcie. Jedyną poszlaką jest informacja, że "Komnata Tajemnic została otwarta". Dla Harry'ego i Rona sprawa stanie się osobista, kiedy jedną z ofiar zostanie Hermiona... 


Nicholas Hoult wcieli się w serialu w postać Gilderoya Lockharta. W filmowej wersji grał go Kenneth Branagh.

Gilderoy był jednym z najsłynniejszych czarodziejów swojego pokolenia. Dzięki swojej urodzie cieszył się wielką popularnością wśród czarownic. Sławę przyniosły mu zaś książki, w których opisał swoje wielkie, wspaniałe wyczyny magiczne. Problem w tym, że były one kłamstwem. Gilderoy Lockhart był raczej tchórzem i kiepskim czarodziejem. Posiadał jednak czar - Klątwa Zapomnienia, który rzucał na innych czarodziejów, którzy dokonali bohaterskich czynów. Oni zapominali o swoich dokonaniach, a Gilderoy przypisywał je sobie. W czasie akcji "Komnaty Tajemnic" przebywa w Hogwarcie, gdzie zajmuje stanowisko profesora obrony przed czarną magią.

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Harry Potter" mają ruszyć jesienią. Tymczasem pierwszy sezon będzie miał swoją premierę w grudniu. 

Zwiastun serialu "Harry Potter"




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