Nicholas Hoult spotka Harry'ego Pottera. Zostanie najprzystojniejszym czarodziejem w Hogwarcie

Ważny casting do drugiego sezonu serialu "Harry Potter" został właśnie ogłoszony. Do obsady serialu dołączył Nicholas Hoult, który aktualnie pracuje na planie widowiska "Man of Tomorrow", gdzie wciela się w postać Leksa Luthora.
Nicholas Hoult w ekranizacji "Komnaty Tajemnic"
Jak wiadomo, drugi sezon serialu "Harry Potter" będzie ekranizacją powieści J.K. Rowling zatytułowanej "Harry Potter i Komnata Tajemnic".
Filmowa adaptacja książki miała miejsce w 2002 roku.
W drugim tomie, będącym tożsamym z drugim rokiem nauki Harry'ego
w Hogwarcie, w szkole magii dochodzi do dziwnych przypadków petryfikacji w Hogwarcie. Jedyną poszlaką jest informacja, że "Komnata Tajemnic została otwarta". Dla Harry'ego
i Rona
sprawa stanie się osobista, kiedy jedną z ofiar zostanie Hermiona
...
Nicholas Hoult wcieli się w serialu w postać Gilderoya Lockharta. W filmowej wersji grał go Kenneth Branagh. Gilderoy
był jednym z najsłynniejszych czarodziejów swojego pokolenia. Dzięki swojej urodzie cieszył się wielką popularnością wśród czarownic. Sławę przyniosły mu zaś książki, w których opisał swoje wielkie, wspaniałe wyczyny magiczne. Problem w tym, że były one kłamstwem. Gilderoy Lockhart
był raczej tchórzem i kiepskim czarodziejem. Posiadał jednak czar - Klątwa Zapomnienia, który rzucał na innych czarodziejów, którzy dokonali bohaterskich czynów. Oni zapominali o swoich dokonaniach, a Gilderoy
przypisywał je sobie. W czasie akcji "Komnaty Tajemnic" przebywa w Hogwarcie, gdzie zajmuje stanowisko profesora obrony przed czarną magią.
Zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Harry Potter"
mają ruszyć jesienią. Tymczasem pierwszy sezon będzie miał swoją premierę w grudniu.
Zwiastun serialu "Harry Potter"