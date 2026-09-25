Z "The Bear" do obsady "Gorączki 2". Ebon Moss-Bachrach w gwiazdorskiej obsadzie filmu Michaela Manna

Trwa proces obsadzania ról w filmie "Heat 2". Obraz stanowi sequel słynnej "Gorączki", jak i ekranizację powieści, którą Michael Mann napisał wspólnie z Meg Gardiner.
Kto dołączył do "Gorączki 2"?
Najnowszym obsadowym nabytkiem jest Ebon Moss-Bachrach
. Aktor najlepiej znany jest jako Richie z serialu "The Bear
". Jest też jedną z gwiazd MCU
(jako członek nowej Fantastycznej Czwórki).
W "Heat 2
" wcieli się w postać Kelso
. To drugoplanowy bohater oryginalnej "Gorączki". W 1995 roku zagrał go Tom Noonan
. Portal The Wrap podaje, że w walce o rolę Moss-Bachrach
pokonał m.in. Guya Pearce'a
.
W gwiazdorskiej obsadzie są już: Leonardo DiCaprio
jako Chris Shiherlis, Christian Bale
jako Vincent Hanna, Stephen Graham
jako Neil McCauley i Odessa Young
jako Charlene. Udział w filmie negocjuje także María Cid
. Ma zagrać Gabi – postać, której nie było w oryginale.
"Heat 2
" będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem "Gorączki
", uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.
W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.
Obraz reżyseruje Michael Mann
. Całość powstaje dla Amazon MGM Studios.
Zwiastun filmu "Gorączka"