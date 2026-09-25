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Z "The Bear" do obsady "Gorączki 2". Ebon Moss-Bachrach w gwiazdorskiej obsadzie filmu Michaela Manna

The Wrap / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z+%22The+Bear%22+do+obsady+%22Gor%C4%85czki+2%22.+Ebon+Moss-Bachrach+w+gwiazdorskiej+obsadzie+filmu+Michaela+Manna-168768
Z &quot;The Bear&quot; do obsady &quot;Gorączki 2&quot;. Ebon Moss-Bachrach w gwiazdorskiej obsadzie filmu Michaela Manna
źródło: Getty Images
autor: Frank Micelotta
Trwa proces obsadzania ról w filmie "Heat 2". Obraz stanowi sequel słynnej "Gorączki", jak i ekranizację powieści, którą Michael Mann napisał wspólnie z Meg Gardiner.

Kto dołączył do "Gorączki 2"?



Najnowszym obsadowym nabytkiem jest Ebon Moss-Bachrach. Aktor najlepiej znany jest jako Richie z serialu "The Bear". Jest też jedną z gwiazd MCU (jako członek nowej Fantastycznej Czwórki).

W "Heat 2" wcieli się w postać Kelso. To drugoplanowy bohater oryginalnej "Gorączki". W 1995 roku zagrał go Tom Noonan. Portal The Wrap podaje, że w walce o rolę Moss-Bachrach pokonał m.in. Guya Pearce'a.

W gwiazdorskiej obsadzie są już: Leonardo DiCaprio jako Chris Shiherlis, Christian Bale jako Vincent Hanna, Stephen Graham jako Neil McCauley i Odessa Young jako Charlene. Udział w filmie negocjuje także María Cid. Ma zagrać Gabi – postać, której nie było w oryginale.


"Heat 2" będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem "Gorączki", uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. 

Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.

Obraz reżyseruje Michael Mann. Całość powstaje dla Amazon MGM Studios.

Zwiastun filmu "Gorączka"




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