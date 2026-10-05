Z Cannes na Żoliborz. Koreańska superprodukcja na drugim pokazie "Wymiarów Kina"!

Warszawskie Kino Wisła zaprasza na drugą odsłonę autorskiego cyklu "Wymiary Kina na Placu Wilsona" - comiesięcznych pokazów dedykowanych ambitnemu kinu gatunkowemu, nieszablonowym thrillerom oraz artystycznej grozie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Filmweb.
Inicjatywa tworzy na Żoliborzu przestrzeń dyskusyjną dla widzów szukających w kinie gatunkowym narracyjnej głębi i niebanalnych doświadczeń. Każdemu pokazowi towarzyszy prelekcja wprowadzająca, seans oraz moderowana dyskusja z udziałem eksperta.
Superprodukcja z Cannes na drugim pokazie
Kolejna odsłona cyklu odbędzie się w poniedziałek, 19 października o godzinie 19:00. Wydarzenie otworzy przedpremierowy pokaz filmu "Witajcie w Hope"
w reżyserii Na Hong-jina
(Lament
, Chaser
) - najdroższej superprodukcji w historii południowokoreańskiego kina, zaprezentowanej w Konkursie Głównym tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes.
W trzymającym w napięciu widowisku łączącym science fiction z gęstym horrorem występują m.in. Michael Fassbender
, Alicia Vikander
oraz gwiazdy koreańskiego ekranu: Hwang Jung-min
i Zo In-sung
.
Po seansie zaplanowano rozmowę poświęconą fenomenowi koreańskiego kina gatunkowego, ewolucji współczesnego horroru oraz granicy między autorskim thrillerem a widowiskową superprodukcją. W dyskusji wezmą udział:
● Błażej Hrapkiewicz - polski krytyk filmowy, prezenter telewizyjny i radiowy, konferansjer.
● Marcin Krasnowolski - filmoznawca, dziennikarz i programer Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków.
Patronem medialnym cyklu jest portal Filmweb.
Partnerem pokazu jest Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków.
Projekt realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
Bilety na drugie spotkanie w ramach cyklu “Wymiary Kina na placu Wilsona" są już dostępne w kasie Kina Wisła oraz na stronie internetowej!!
Informacja sponsorowana