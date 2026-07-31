Netflix pozwany na kwotę 105 milionów dolarów. Chodzi o film z Nicolasem Cage'em

Szykuje się intrygujący proces sądowy. Producent filmowy Simon Afram pozywa Netflix i domaga się odszkodowania w wysokości 105 milionów dolarów.
Dlaczego Netflix został pozwany?
Sprawa dotyczy filmu "Fortitude"
, który został wyprodukowany przez firmę Simona
Aframa Op-Fortitude.
To dramat wojenny z czasów II wojny światowej. Odsłania kulisy działania brytyjskiego wywiadu, który stosował niekonwencjonalne strategie, by przechytrzyć niemiecką maszynę wojenną.
Za obraz odpowiada Simon West
. W obsadzie są zaś: Nicolas Cage
, Matthew Goode
, Ed Skrein
, Jordi Mollà
i Alice Eve
.
Getty Images © Gilbert Flores
Netflix jeszcze w ubiegły roku skontaktował się z Aframen
wyrażając zainteresowanie filmem. W czerwcu platforma poprosiła o roboczą kopię filmu
, by zdecydować, czy chce go do swojej biblioteki. Afram
dostarczył film 15 czerwca. Producent zostawił w biurze Netfliksa dysk z kopią filmu. Co istotne, dysk nie był zaszyfrowany. Afram poinformował o tym Netflix i poinstruował, by po obejrzeniu filmu wyczyścili dysk, kasując film.
Przedstawiciele Netfliksa tego nie zrobili. O czym pewnie Afram
nigdy by się nie dowiedział, gdyby nie fakt, że w biurze Netfliksa doszło do kradzieży. Zniknęło kilka dysków. Większość była pusta, ale jeden z nich to właśnie dysk z niezaszyfrowanym "Fortitude". Afram
złożył właśnie pozew do sądu uznając, że działania Netfliksa były ze szkodą dla niego i domaga się 105 milionów dolarów
. Netflix przerzuca winę na producenta
twierdząc, że powinien dostarczyć dysk zaszyfrowany. Platforma twierdzi, że nie może brać odpowiedzialności za brak właściwych zabezpieczeń.