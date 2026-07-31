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Netflix pozwany na kwotę 105 milionów dolarów. Chodzi o film z Nicolasem Cage'em

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z+biura+platformy+Netflix+skradziono+film+z+Nicolasem+Cage%27em.+Teraz+Netflix+zosta%C5%82+pozwany.+Producent+domaga+si%C4%99+105+milion%C3%B3w+dolar%C3%B3w-167841
Netflix pozwany na kwotę 105 milionów dolarów. Chodzi o film z Nicolasem Cage'em
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Szykuje się intrygujący proces sądowy. Producent filmowy Simon Afram pozywa Netflix i domaga się odszkodowania w wysokości 105 milionów dolarów.

Dlaczego Netflix został pozwany?



Sprawa dotyczy filmu "Fortitude", który został wyprodukowany przez firmę Simona Aframa Op-Fortitude.

To dramat wojenny z czasów II wojny światowej. Odsłania kulisy działania brytyjskiego wywiadu, który stosował niekonwencjonalne strategie, by przechytrzyć niemiecką maszynę wojenną.

Za obraz odpowiada Simon West. W obsadzie są zaś: Nicolas Cage, Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà i Alice Eve.

03.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Netflix jeszcze w ubiegły roku skontaktował się z Aframen wyrażając zainteresowanie filmem. W czerwcu platforma poprosiła o roboczą kopię filmu, by zdecydować, czy chce go do swojej biblioteki. Afram dostarczył film 15 czerwca.

Producent zostawił w biurze Netfliksa dysk z kopią filmu. Co istotne, dysk nie był zaszyfrowany. Afram poinformował o tym Netflix i poinstruował, by po obejrzeniu filmu wyczyścili dysk, kasując film.

Przedstawiciele Netfliksa tego nie zrobili. O czym pewnie Afram nigdy by się nie dowiedział, gdyby nie fakt, że w biurze Netfliksa doszło do kradzieży. Zniknęło kilka dysków. Większość była pusta, ale jeden z nich to właśnie dysk z niezaszyfrowanym "Fortitude".

Afram złożył właśnie pozew do sądu uznając, że działania Netfliksa były ze szkodą dla niego i domaga się 105 milionów dolarów. Netflix przerzuca winę na producenta twierdząc, że powinien dostarczyć dysk zaszyfrowany. Platforma twierdzi, że nie może brać odpowiedzialności za brak właściwych zabezpieczeń.

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