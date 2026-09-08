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Z energią ognistego konia – wyraziste kino Azji na 20. Pięciu Smakach już w listopadzie

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Z energią ognistego konia – wyraziste kino Azji na 20. Pięciu Smakach już w listopadzie
20. edycja Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10–17 listopada 2026 roku, a online potrwa aż do 6 grudnia. Jubileuszowa odsłona odbywa się w Roku Ognistego Konia – to symbol energii, odwagi i nieustannego ruchu. Trudno o lepszą metaforę dla festiwalu, który od dwóch dekad odkrywa nowe filmowe języki, przeciera szlaki i pokazuje kino Azji, zanim jego najciekawsze nazwiska trafią do światowego kanonu.

 
W jubileuszowej edycji Pięć Smaków wraca do własnej historii, zaprasza widzów do jej współtworzenia, a jednocześnie przypomina żelazną klasykę kina i sprawdza, dokąd zmierzają azjatyckie kinematografie. Tegoroczny program to powrót do retrospektyw reżyserskich: pierwszy w Polsce portret twórczości Tsui Harka, pełen przekrojowego spojrzenia na jednego z najważniejszych autorów hongkońskiego kina gatunkowego, oraz retrospektywa Na Hong-jina, bezkompromisowego obserwatora współczesności Korei Południowej, autora najdroższego filmu w historii kina koreańskiego, "Witajcie w Hope".
 

20 lat odkrywania kina



Przez dwie dekady Pięć Smaków budowało swoją pozycję nie tylko jako festiwal kina azjatyckiego, ale przede wszystkim jako kuratorski przewodnik po Azji. W centrum tej historii zawsze znajdowały się filmy i twórcy, których warto było zobaczyć wcześniej niż inni.
 
Wiele nazwisk prezentowanych na Pięciu Smakach z czasem zdobywało międzynarodowe festiwale, uznanie krytyków i status najważniejszych głosów współczesnego kina. Festiwal od lat działa więc jak radar: wyłapuje to, co nowe, zanim stanie się oczywiste, ale też przybliża to, co wypchane na margines. Widzowie przychodzą tu nie tylko na pojedyncze tytuły – przychodzą na selekcję Pięciu Smaków, pogłębione konteksty, spotkania i rozmowy.

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"Kot do wynajęcia"
20. edycja jest okazją, by tę historię zobaczyć z nowej perspektywy – festiwal zaprasza publiczność do współtworzenia jubileuszu. Sekcja Jubileuszowa powstała na podstawie głosów widzów, którzy wybrali istotne dla historii Pięciu Smaków filmy. To podróż przez dwie dekady kina azjatyckiego widzianego z perspektywy festiwalu i jego publiczności. Większość tych filmów będzie dostępna w formule VOD po raz pierwszy w Polsce! Odsłona online festiwalu potrwa 27 dni.

W sekcji znajdą się m.in.: 
 
Kot do wynajęcia (reż. Naoko Ogigami, Japonia 2012)
Mikrosiedlisko (reż. Jeon Go-woon, Korea Południowa 2017)
13 zabójców (reż. Takashi Miike, Japonia 2010)
Ploy (reż. Pen-Ek Ratanaruang, Tajlandia 2007)
Hema Hema (reż. Khyentse Norbu, Butan 2016)

Pięć Smaków wytyczyło nowy standard w myśleniu o projektowaniu doświadczenia wspólnotowego, które odbywa się wyłącznie w internecie. To pełnoprawna część wydarzenia, pozwalająca widzom z całej Polski przez prawie miesiąc przeżywać Pięć Smaków we własnym tempie. Filmom będą towarzyszyć między innymi pogłębiające konteksty zapowiedzi od specjalistów, spotkania z twórcami, specjalne odcinki festiwalowego podkastu, magazyn festiwalowy online oraz wybór tekstów, rozmów i recenzji poświęconych programowi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie festiwalu POD LINKIEM TUTAJ

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