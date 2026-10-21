Z kina na mały ekran. Filmowe przeboje w Polsat Box Go

Największy kinowy przebój tego roku, ekscytujące filmy akcji z Jasonem Stathamem i Jeanem Reno, kolejna odsłona uwielbianej horrorowej serii oraz doceniony przez krytyków poruszający dramat rodzinny - to wszystko czeka w tym miesiącu na klientki i klientów Polsat Box Go. Sprawdźcie nasze filmowe rekomendacje na październik.
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kinomani znajdą również trzy filmy jednego z najbardziej bezkompromisowych i wizjonerskich reżyserów w historii kina, Stanleya Kubricka
. Perfekcjonista i mistrz wizualnej kompozycji, eksperymentował z gatunkami, formą i narracją, tworząc dzieła zarazem intelektualne i głęboko niepokojące. Zobaczcie czarną komedię "Mechaniczna pomarańcza
", horror "Lśnienie
" oraz thriller erotyczny "Oczy szeroko zamknięte
", by przekonać się, jak wygląda mistrzostwo w czystej postaci.
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