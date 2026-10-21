Newsy Z kina na mały ekran. Filmowe przeboje w Polsat Box Go
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Z kina na mały ekran. Filmowe przeboje w Polsat Box Go

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Z kina na mały ekran. Filmowe przeboje w Polsat Box Go

Największy kinowy przebój tego roku, ekscytujące filmy akcji z Jasonem Stathamem i Jeanem Reno, kolejna odsłona uwielbianej horrorowej serii oraz doceniony przez krytyków poruszający dramat rodzinny - to wszystko czeka w tym miesiącu na klientki i klientów Polsat Box Go. Sprawdźcie nasze filmowe rekomendacje na październik.

plakat filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Spider-Man: Brand New Day
2026
2h 25m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

"Spider-Man. Całkiem nowy dzień" zarobił w kinach astronomiczną sumę 2,5 mld dolarów! Czyni to film Destina Daniela Crettona najbardziej dochodowym tytułem tego roku, a także trzecią najbardziej kasową produkcją w dziejach X Muzy. Akcja komiksowego widowiska rozgrywa się cztery lata od finału "Bez drogi do domu", gdy Peter Parker (Tom Holland) z własnej woli wymazał się z życia i pamięci najbliższych. Gdy rosnąca presja zaczyna przytłaczać bohatera, prowadzi to do zaskakującej fizycznej przemiany, która zagraża jego istnieniu. Jakby tego było mało, już wkrótce przyjdzie mu się zmierzyć z tajemniczym, wyjątkowo potężnym przeciwnikiem. Przygotujcie się na kapitalne połączenie wysokooktanowej hollywoodzkiej rozróby z niezwykle emocjonalną opowieścią o trudach dorosłości i kosztach bycia superbohaterem.
 


plakat filmu Buntownik

Mutiny
2026
1h 34m

Akcja

Thriller

USA

Wielka Brytania

Akcja

Thriller

Na przestrzeni lat Jason Statham wypracował sobie status legendy kina akcji, gromadząc wokół siebie liczne i oddane grono fanów. Jego nazwisko na plakacie to obietnica efektownej ekranowej kawalkady strzelanin, bijatyk i wybuchów, w której grany przez gwiazdora bohater wymierza sprawiedliwość bandzie złoczyńców. Nie inaczej jest w przypadku "Buntownika". Statham wciela się w Cole'a Reeda - byłego komandosa zatrudnionego jako ochroniarz wpływowego miliardera. Gdy jego mocodawca zostaje brutalnie zamordowany, Cole musi stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców, trafia na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. Finalnie trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.



plakat filmu Posłaniec

The Florist
2026
1h 37m

Thriller

Akcja

Wielka Brytania

Włochy

Thriller

Akcja

"Posłaniec" to jeszcze jedna propozycja dla miłośników przesyconego testosteronem kina sensacyjnego. Reżyser "Londynu w ogniu" Babak Najafi opowiada tu historię  poczciwego na pozór ogrodnika, który prowadzi podwójne życie. Za dnia bohater pielęgnuje rośliny, a po godzinach pracuje jako płatny zabójca. Jego uporządkowany świat staje na głowie, gdy wpada na trop policyjnej korupcji. W miarę rozwoju śledztwa odkrywa nieoczekiwane powiązania i tajemnice, które zmuszają go do zmierzenia się z własną przeszłością. W rolach głównych znany m.in. z "Pojutrza" Dennis Quaid oraz niezapomniany "Leon zawodowiec" Jean Reno.




plakat filmu Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru

Insidious: Out of the Further
2026
1h 46m

Horror

Australia

USA

Horror

Siódma już odsłona kasowej serii horrorów, która do tej pory zarobiła w kinach na całym świecie ponad 900 milionów dolarów. Współtwórcą oraz producentem cyklu jest mistrz współczesnego kina grozy James Wan ("Obecność", "Piła"). W "Naznaczonym: Wyjściu z mrocznego wymiaru" poznajemy historię Gemmy - matki samotnie wychowującej córkę w domu, w którym sama kiedyś dorastała. Pewnego dnia bohaterka odkrywa, że potrafi podróżować do krainy zamieszkanej przez zagubione dusze. Wkrótce okazuje się, iż Gemma może także sprowadzać stamtąd złowieszcze byty. Kiedy demony odkrywają jej moc, nasz świat staje się ich placem zabaw.



plakat filmu Pejzaż w kolorze sepii

Tôi yamanamino hikari
2025
2h 3m

Dramat

Japonia

Polska

Wielka Brytania

Dramat

"Pejzaż w kolorze sepii" miał swoją światową premierę na zeszłorocznym festiwalu w Cannes, gdzie pokazywany był w prestiżowej sekcji Un Certain Regard. Film Kei Ishikawy opowiada historię 25-letniej pisarki Niki, która przyjeżdża na angielską prowincję, by odwiedzić matkę Etsuko i pomóc w sprzedaży rodzinnego domu.  Bohaterka niewiele wie o japońskiej przeszłości Etsuko, jej życiu w powojennym Nagasaki ani o powodach, dla których kobieta wyjechała do Wielkiej Brytanii wraz ze starszą córką Keiko. Wspomnienia kobiety pełne są przemilczeń i niejasności. Jak pisała nasza recenzentka: "Pejzaż w kolorze sepiiosadza się po seansie jak radioaktywny pył. Prosta fabuła o przeciętnej kobiecie w nieprzeciętnych czasach zgrabnie łączy wiele tematów. Jest opowieścią o różnych odcieniach rodzicielstwa i różnych, przede wszystkim kobiecych wyzwaniach stawianych przez historię. Jest o dziedziczeniu pokoleniowej traumy i o dzieciach nieodwracalnie skażonych wojną. Premiera w Polsat Box Go: 23 października.




W ofercie Polsat Box Go kinomani znajdą również trzy filmy jednego z najbardziej bezkompromisowych i wizjonerskich reżyserów w historii kina, Stanleya Kubricka. Perfekcjonista i mistrz wizualnej kompozycji, eksperymentował z gatunkami, formą i narracją, tworząc dzieła zarazem intelektualne i głęboko niepokojące. Zobaczcie czarną komedię "Mechaniczna pomarańcza", horror "Lśnienie" oraz thriller erotyczny "Oczy szeroko zamknięte", by przekonać się, jak wygląda mistrzostwo w czystej postaci.  

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