Aktorski "Scooby-Doo". Netflix znalazł Daphne

Na stronach Filmwebu informowaliśmy już o planach platformy Netflix dotyczących realizacji aktorskiego serialu "Scooby-Doo". Wygląda na to, że projekt jest już gotowy, bo jego twórcy zaczęli właśnie proces obsadzania ról.


HBO Max poległo odświeżając markę Scooby-Doo. Netfliksowi pójdzie lepiej?



Nowy "Scooby-Doo" (to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne.

Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum ("Sojusznicy", "Citadel") i Scott Rosenberg ("Venom", "Jumanji: Następny poziom"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.

Jak donosi portal Deadline, showrunnerzy znaleźli już odtwórczynię roli Daphne. Zagra ją Mckenna Grace.

01.jpg Getty Images © Amy Sussman


Aktorkę mogliśmy dopiero co oglądać w filmie Jana Komasy "Rocznica", a za chwilę pojawi się w slasherze "Krzyk 7". Grace zagrała także w widowisku sf "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek".

Produkcja Netfliksa nie jest pierwszą w ostatnich latach próbą odświeżenia marki Scobby-Doo. Niedawno na HBO Max można było oglądać serial animowany "Velma". Projekt jednak został bardzo źle przyjęty przez fanów. Czy aktorski serial Netfliksa poradzi sobie lepiej?

Zwiastun serialu "Velma"




