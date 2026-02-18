Aktorski "Scooby-Doo". Netflix znalazł Daphne

Na stronach Filmwebu informowaliśmy już o planach platformy Netflix dotyczących realizacji aktorskiego serialu "Scooby-Doo". Wygląda na to, że projekt jest już gotowy, bo jego twórcy zaczęli właśnie proces obsadzania ról. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
HBO Max poległo odświeżając markę Scooby-Doo. Netfliksowi pójdzie lepiej?
Nowy "Scooby-Doo"
(to nie jest oficjalny tytuł, ten nie został jeszcze ogłoszony) nie będzie adaptacją żadnej z dotychczasowych historii. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum
("Sojusznicy
", "Citadel
") i Scott Rosenberg
("Venom
", "Jumanji: Następny poziom
"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.
Jak donosi portal Deadline, showrunnerzy znaleźli już odtwórczynię roli Daphne
. Zagra ją Mckenna Grace
.
Getty Images © Amy Sussman
Aktorkę mogliśmy dopiero co oglądać w filmie Jana Komasy
"Rocznica
", a za chwilę pojawi się w slasherze "Krzyk 7
". Grace
zagrała także w widowisku sf "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
".
Produkcja Netfliksa nie jest pierwszą w ostatnich latach próbą odświeżenia marki Scobby-Doo. Niedawno na HBO Max można było oglądać serial animowany "Velma
". Projekt jednak został bardzo źle przyjęty przez fanów. Czy aktorski serial Netfliksa poradzi sobie lepiej?
Zwiastun serialu "Velma"