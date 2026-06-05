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Z okazji 82. rocznicy D-Day zwiastun filmu "Niebo nad Normandią"

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Z+okazji+82.+rocznicy+D-Day+zwiastun+filmu+%22Niebo+nad+Normandi%C4%85%22-166943
Z okazji 82. rocznicy D-Day zwiastun filmu &quot;Niebo nad Normandią&quot;
6 czerwca 1944 roku alianci rozpoczęli w Normandii operację, która odmieniła losy II wojny światowej i przyspieszyła wyzwolenie Europy Zachodniej. W związku ze zbliżającą się 82. rocznicą D-Day prezentujemy nowy zwiastun filmu "Niebo nad Normandią".

"Niebo nad Normandią" - nowy zwiastun filmu




To opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi"), zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb"), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis ("Homeland") oraz wszechstronna Kerry Condon ("F1"). Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach "Hotelu Mumbai". 

Film tylko w kinach od 11 września.

72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata mają zależeć od... pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.
Informacja sponsorowana

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