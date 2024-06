Z seriali Netflixa do nagradzanego hiszpańskiego thrillera. "Do granic" z Alberto Ammannem w kinach od 14 czerwca

Zobacz zwiastun filmu "Do granic"

Diego ( Alberto Ammann ) i Elena ( Bruna Cusí ) chcą rozpocząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Dopilnowali wszelkich formalności, jednak zostają zatrzymani na nowojorskim lotnisku. Prowadzone przez służby migracyjne przesłuchanie stawia pod znakiem zapytania nie tylko powody, dla których chcą zamieszkać w USA, ale także ich relację. Podczas gdy w niewinność i dobre intencje Diego w "Do granic" możemy uwierzyć, to nie ma wątpliwości, że postaci, w które Ammann wcielał się w przeszłości, postawione w takiej sytuacji miałyby dużo więcej powodów do niepokoju.Współpraca hiszpańsko-argentyńskiego aktora z Netflixem rozpoczęła się w 2015 roku. Ammann dołączył do obsady serialu " Narcos ", z którym związał się na 20 odcinków. W kultowym serialu o narkotykowym półświatku Ammann zagrał Pacho Herrerę, homoseksualnego lidera kartelu Cali, znanego z kultowych już fantazyjnych koszul. Postać Ammanna pojawiła się także w produkcji " Narcos: Meksyk " uzupełniającej fabułę wyjściowego serialu o Pablo Escobarze. Mogłoby się wydawać, że odgrywanie narkotykowych mafiosów stało się emploi Alberto Ammanna . Aktor kilka lat później dołączył do obsady miniserialu " Griselda ", gdzie wcielił się w postać męża tytułowej baronessy narkotykowej, któremu przypisuje się wprowadzenie jej do biznesu kokainowego. W międzyczasie Ammann wystąpił również w serialu Netflixa " Bardzo długa noc ". Tym razem zagrał dyrektora więzienia.W najnowszej – tym razem filmowej – roli Ammann nie opuszcza świata służb mundurowych, w którym nieczysta gra jest na porządku dziennym. Choć w tym przypadku jego bohater doświadcza zupełnie przeciwnej perspektywy. Przypierany do muru licznymi pytaniami urzędników i celników, Diego musi... no właśnie, udowodnić swoją niewinność czy prowadzić mylącą grę pozorów? Do granic " to film rozegrany w klaustrofobicznej atmosferze, w którym liczy się każde drgnięcie powieki i każda kropelka potu. Akcja zamyka się w zaledwie 77 minutach i ma miejsce niemal w jednej przestrzeni. Swoją oszczędnością w środkach, a jednocześnie wysokim poziomem adrenaliny " Do granic " przypomina inne bezbłędnie wyreżyserowane tego typu produkcje, takie jak " Winni Gustava Möllera , " Locke Stevena Knighta , czy " Reality Do granic " w dystrybucji Gutek Film w kinach od 14 czerwca.