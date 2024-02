Z wizytą na planie serialu "Halo". Czego się dowiedzieliśmy o 2. sezonie?

Pablo Schreiber w serialu "Halo"

***

Zobaczcie zwiastun 2. sezonu serialu "Halo"

Embarga narzucone przez wytwórnie, pilnie strzegące nawet nie tyle każdego sekretu, co najbardziej oczywistych oczywistości, są bezlitosne. Bo przecież wystarczy słówko na temat tej czy innej postaci, które wymsknęło się podczas rozmowy, żeby fani snuli rozmaite – i nie daj boże trafne – teorie na temat rozwoju wydarzeń; rzucona mimochodem uwaga o zobaczonym na planie elemencie scenografii albo pozornie nieznaczący szczegół na zdjęciu zrobionym telefonem i już sypią się skrzętnie skrywane tajemnice. Dlatego nie pozwala się ani mówić, ani pisać, ani pokazywać czegokolwiek, póki ktoś na górze nie skinie do nas łaskawie, udzielając pozwolenia. I tak, choć na planie drugiego sezonubyliśmy przed rokiem, dopiero teraz, w dniu jego premiery, możemy zdradzić, co tam widzieliśmy.A widzieliśmy sporo, bo mimo że nie podano nam żadnych danych liczbowych, już po pierwszym rzucie oka oczywisty jest wyższy budżet. Ba, sama skala produkcji to nie telewizyjna średnia półka, ale (bez żadnej przesady) standard hollywoodzki. Rzadko kiedy podczas wizyt pokazuje się dziennikarzom aż tyle, ile zobaczyła nasza grupa. Statki kosmiczne, green screeny, hale zdjęciowe i plenery pod Budapesztem to jedno; drugie: rekwizyty, kostiumy, żołnierze Przymierza wykonani z gumy i gąbki i wszystkie te drobiazgi, na które nikt nie zwraca uwagi dlatego, że są świetnie wykonane.. Co kosztuje krocie.Zastrzyk gotówki to nie jedyna zmiana, a na pewno nie najważniejsza. Stery serialu przejął bowiem nowy showrunner — David Weiner , co spotkało się z niekrytym entuzjazmem ze strony tej części ekipy aktorskiej, z którą mieliśmy okazję porozmawiać. Zapytałem Schreibera, czy przy w przygotowaniach do drugiego sezonu sugerowano się tym, co mieli do powiedzenia podzieleni na dwa obozy gracze, których jednak, zdaje się, pogodziło jedno: wyrażane cokolwiek głośno niezadowolenie, że Master Chief zdjął hełm., mówi Schreiber., mówi.Spora część naszej rozmowy ze Schreiberem, Kennedy i, później, czuwającą nad kształtem serialu producentką Kiki Wolfkill z Microsoftu – do którego należy produkujące kilka ostatnich gier z serii " Halo " studio 343 Industries – poświęcona została odbiorowi serialu przez graczy oraz zmianom, jakie zaproponowali scenarzyści., mówi Kennedy., dodaje Schreiber.Wolfkill z kolei wskazuje na wyzwanie, jakim jest pogodzenie starych wyjadaczy i widzów, którzy o świecie "Halo" pojęcia nie mają., mówi Wolfkill.Wolfkill mówiła także sporo o roli gier w dzisiejszej popkulturze, które, po komiksach, stały się gorącym towarem dla platform streamingowych i telewizji. Czemu dopiero teraz?, powiedziała producentka.Prócz licznych okazji do rozmowy mieliśmy możliwość zobaczyć statki kosmiczne, należące zarówno do Przymierza, jak i do UNSC, częstokroć ustawione przed green screenami, ale wykonane z dbałością o szczegóły (jedynie zewnętrzna powłoka jest dziełem specjalistów od grafiki komputerowej), imponujące tunele pod miastem, gdzie, niestety, nie można było robić zdjęć, i magazyn broni, którą dano nam przetestować i która zachowuje się niemal identycznie jak w grach. Wizyta na węgierskim planie przypominała tym samym swoiste podchody, bo każdy z dziennikarzy starał się sklecić chociażby drobny fragment fabuły, odgadnąć, co nas czeka w drugim sezonie. Oficjalnie wiemy jedynie, że będzie lepiej, szybciej i drożej.mówiła.. Ale, nie oszukujmy się, najbardziej interesuje nas wszystkich to, czy nareszcie akcja przeniesie się na tytułowy pierścień, o co nie omieszkałem zapytać Schreibera., odpowiedział.Cóż, niektórych tajemnic nie odsłoni nawet i zdjęte embargo.