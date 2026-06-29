Te seriale kochał twój stary (i ty też pokochasz). Wszystkie znajdziesz na kanale ZOOM

Kiedyś to były seriale… Zaraz, zaraz, przecież nadal są! W nowym paśmie kryminalnym kanału ZOOM znajdziecie żelazną klasykę czasów młodości Waszego starego: seriale sensacyjne i kryminalne, które zdefiniowały gatunek. Macie okazję przekonać się, dlaczego z taką niecierpliwością czekało się na kolejny odcinek.
Te seriale kochał twój stary. Pokochasz je i ty
Naszym zdaniem nic tak nie łączy pokoleń jak wspólne oglądanie ulubionego serialu. Jeśli nie wierzycie, macie okazję to sprawdzić. Wybraliśmy dla Was cztery produkcje, które choć mają swoje lata, naszym zdaniem w ogóle się nie zestarzały. Jesteśmy pewni, że wciągniecie się w nie tak jak przed laty Wasi rodzice. Wszystkie znajdziecie na kanale ZOOM.
"Kobra – oddział specjalny"
W latach 90. każdy miał w rodzinie kogoś, kto wyjechał za pracą do Niemiec (a jeśli nie, to na pewno kogoś takiego znał). Powrotom do domu towarzyszyły nie tylko przywiezione zza granicy prezenty, lecz przede wszystkim opowieści o życiu na Zachodzie. Szczególnie miejsce zajmowały w nich niemieckie Autobahny – gładkie, szerokie i pozwalające kierowcom na rozwinięcie znacznych prędkości. Okazją do zobaczenia tych cudów był dla nas serial "Kobra – oddział specjalny
": napakowana akcją opowieść o pracy niemieckiej drogówki. Widowiskowe pościgi i popisy kaskaderskie oraz spektakularne eksplozje sprawiały, że dosłownie zapominaliśmy o świecie. Do dziś serial ten zajmuje specjalne miejsce w naszych sercach.
Fot. FREMANTLENa kanale ZOOM emitowany jest obecnie 22. sezon serialu "Kobra – oddział specjalny". Nowe odcinki znajdziecie na kanale ZOOM od poniedziałku do piątku o 21:00 (emisje powtórkowe o 20:00).
"Kojak"
Nie mamy wątpliwości: "Kojak
" mocno się przyczynił do naszej słabości do słodyczy. Elegancki amator lizaków imponował nam biegłością w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek i znajomością realiów nowojorskiego półświatka. Zawsze też czuliśmy, że pod pancerzem cynika kryje się człowiek z sercem po właściwej stronie. Najbardziej fascynował nas jednak trik z zapałką. Ile razy się poparzyliśmy, próbując go opanować, to nasze. Ale niczego nie żałujemy.
Fot. NBCUniversal Television Distribution"Kojaka" spotkacie na kanale ZOOM codziennie w porannym paśmie kryminalnym. Emitowane są dwa odcinki: o 6:00 i 7:00.
"MacGyver"
Każdy, kto w dzieciństwie obejrzał choć jeden odcinek "MacGyvera
", chciał być jak on. Tytułowy bohater imponował nam nie tylko fryzurą, lecz przede wszystkim sprytem i determinacją w dążeniu do celu. Daliśmy mu się przekonać, że znajomość praw fizyki to broń niemal tak ekscytująca jak kung-fu (szkoła szybko zweryfikowała ten pogląd). Co odważniejsi wzorem swojego idola nosili nawet w kieszeni scyzoryk (ta faza minęła, gdy podczas szkolnej wycieczki trafiliśmy do muzeum z bramką wykrywającą metale). I choć próbując go naśladować, nieraz wpakowaliśmy się w kłopoty, serial z Richardem Deanem Andersonem
wciąż wspominamy z łezką w oku.
Fot. Paramount Pictures International Limited"MacGyvera" spotkacie na kanale ZOOM od poniedziałku do piątku w porannym paśmie kryminalnym. Emitowane są dwa odcinki: o 9:50 i 10:50.
"Strażnik Teksasu"
Gdy już pogodziliśmy się, że raczej nie zostaniemy genialnymi fizykami, zwróciliśmy się w stronę wschodnich sztuk walki – kop z półobrotu okazał się znacznie prostszy do opanowania niż równania z dwiema zmiennymi. Naszym autorytetem w tej materii został rzecz jasna Chuck Norris
, czyli pamiętny "Strażnik Teksasu
". Pilne ćwiczenia kultowego ruchu, który niczym fatality rozkładał każdego przeciwnika na łopatki, odbywały się na podwórku codziennie. Zawsze też byliśmy na czas przed telewizorem, aby uważnie studiować ciosy i utwierdzić się w przekonaniu, że symbolizowane przez gwiazdę szeryfa ideały zawsze zwyciężą w starciu z przestępcami.
Fot. Paramount Pictures International Limited"Strażnika Teksasu" spotkacie na kanale ZOOM od poniedziałku do piątku w porannym paśmie kryminalnym. Emitowane są dwa odcinki: o 8:00 i 8:55.
Informacja sponsorowana