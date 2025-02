Zażyła "Substancję", teraz może zostać mutantką z "X-Men"

Kiedyś Anna Paquin, teraz Margaret Qualley. Kto zagra Rogue?

Oficjalnie Marvel nie mówi nic na temat castingów do filmu. Ostatnią potwierdzoną informacją była ta, że(" Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży ") pisze scenariusz.Nie przeszkadza to jednak internautom spekulować na temat tego, kogo w widowisku Marvela zobaczymy. Najnowszą plotką dzieli się Jeff Sneider. Twierdzi on, że lubianą przez fanówmoże zagrać rozchwytywana w Hollywood po sukcesie filmu " Substancja Rogue to pochodząca z południowych stanów mutantka, która poprzez dotyk dotyk absorbuje wspomnienia, moc oraz esencję życiową drugiej osoby, co czyni ją niezwykle potężną, ale zarazem utrudnia jej kontakty z innymi ludźmi. W cyklu filmów fabularnych 20th Century Fox grała ją Anna Paquin Jeff Sneider już wcześniej dzielił się swoimi informacjami na temat potencjalnej obsady. Ostatnio wzbudził spory rozgłos, gdy stwierdził, że kandydatem do roli Magneto jest. Wcześniej informował o tym, żezagra, aInni spekulowali o tym, żelubmogą zagrać Storm , a