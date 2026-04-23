Za chwilę zaczyna się 23. MDAG! Start sprzedaży biletów

Do startu 23. edycji Millennium Docs Against Gravity zostało zaledwie kilkanaście dni. Na stronie mdag.pl dostępna jest już siatka projekcji dla wszystkich siedmiu festiwalowych miast, rozpoczęła się także sprzedaż biletów na poszczególne seanse. Można je kupić na stronach i w kasach kin, korzystając ze strony festiwalu.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! To największy polski festiwal filmowy i drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie, który zgromadził w 2025 roku ponad 181 tysięcy widzów i widzek.
Sprzedaż karnetów i akredytacji dobiega końca! Na stronie book.mdag.pl
Sprzedaż biletów na wydarzenia towarzyszące :
10 maja, 16:30 / 17 maja, 18:15 | Muranów Ingrid, po filmie PIĄTA PORA ROKU, reż. Giuseppe Carrieri | po filmie PIĄTA PORA ROKU, reż. Giuseppe Carrieri | partner: PURO | PURO Film to Table Seans i kolacja inspirowana filmem
Autorski format PURO Film to Table łączy projekcję filmową z doświadczeniem kulinarnym, tworząc przestrzeń, w której kino można przeżywać wszystkimi zmysłami. To wyjątkowe spotkanie na styku kina i kulinariów pozwoli doświadczyć medium filmowego w nowy, nieoczekiwany sposób.
"Piąta pora roku" opowiada o pięciu wybitnych, włoskich szefowych kuchni, które na swój sposób reinterpretują dziedzictwo miejsc, z których pochodzą. Ich gotowanie to nie tylko rzemiosło, ale także opowieść o pasji, doświadczeniu i pamięci. Po seansie wspólnie udamy się spacerem do restauracji MUND, znajdującej się w hotelu PURO Warszawa Stare Miasto, gdzie odbędzie się kolacja degustacyjna inspirowana filozofią bohaterek filmu. Kolacja po seansie stanie się naturalnym przedłużeniem tych historii, zaproszeniem do odkrywania tego, jak jedzenie może opowiadać o czasie, miejscu i ludziach.
Cena biletu na seans wraz z kolacją degustacyjną wynosi 199 zł. Osoby zainteresowane kupieniem biletu zapraszamy na book.mdag.pl https://book.mdag.pl/pl/strona/film-to-table-seans-i-kolacja-inspirowana-filmem https://book.mdag.pl/pl/strona/film-to-table-seans-i-kolacja-inspirowana-filmem-ii 11 maja, 19:00, Planetarium Centrum Nauki Kopernik | Pokaz filmu "Przesuwając granice" w Planetarium i spotkanie z reżyserem filmu
W Boca Chica, gdzie rzeka Rio Grande wpada do morza, wydmy przyciągają rzadkie ptaki morskie i ostatnie dzikie oceloty w Stanach Zjednoczonych. Jednak bagna zostały osuszone, plaże zamknięte, a domy wykupione, by zrobić miejsce dla nowego ośrodka startowego SpaceX. Film ukazuje konsekwencje tej "kosmicznej gorączki", stawiając fundamentalne pytanie: czy wizje podboju kosmosu prowadzą rzeczywiście do lepszej przyszłości, czy są jedynie wyrazem szalonych ambicji, które mogą doprowadzić ludzkość do katastrofy? Film ukazuje dramatyczny kontrast między postępem technologicznym a kruchością ekosystemu, zmuszając do refleksji nad prawdziwą ceną rozwoju. https://mdag.pl/23/pl/warszawa/event/Pokaz-filmu-%25E2%2580%259EPrzesuwajac-Granice%25E2%2580%259D-w-Planetarium-i-spotkanie-z
Zapraszamy na specjalny pokaz filmu "Przesuwając Granice" w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu Julienem Elie.
Trwa także sprzedaż biletów na wydarzenia muzyczne:
9 MAJA, 19:30, ILUZJON | O czasie i wodzie. Występ Andriego Snæra Magnasona i Bartka Wąsika | Cena biletów: 40 zł
Andri Snær Magnason wraz z Bartkiem Wąsikiem spotkają się, by stworzyć poruszające wydarzenie – hołd dla pięknej planety, na której żyjemy, z czasem jako jego centralnym motywem. Występ będzie eksplorował relację między ludzką pamięcią a światem natury i przypominał o tym, co próbujemy ocalić. https://www.iluzjon.fn.org.pl/filmy/info/7740/o-czasie-i-wodzie.html 13 MAJA, 19:00 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Lutosławskiego | Koncert Joshua Eustis i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia grają "Moich Themersonów" | Cena biletów: 100 zł, dostępne na book.mdag.pl
Muzyka Kelly Moran i Joshuy Eustisa organizuje w "Moich Themersonach" jeden z najważniejszych wymiarów filmowego doświadczenia. Tam, gdzie Moran prowadzi widza ku immersji, Eustis przywraca opór; gdy ona odsłania kruchość, on wprowadza cień, strukturę i niepokój. https://www.bilety24.pl/kup-bilet-na-682-joshua-eustis-i-kelly-moran-wraz-z-orkiestra-polskiego-radia-graja-moich-themersonow--152551?id=906987#overall
16 MAJA, 20:30, Pardon, To Tu | EABS gra Sun Ra. Koncert na MDAG 2026 | Cena biletów: 99 zł, dostępne na book.mdag.pl
Muzyka EABS, podobnie jak twórczość Sun Ra, jest intergalaktyczna. Nawiązuje do kosmicznych przestrzeni, co w dzisiejszych czasach, gdy już nie ma z nami Sun Ra, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Koncert podczas Millennium Docs Against Gravity powiązany jest z filmem "Sun Ra. Wizja staje się dźwiękiem" (reż. Christine Turner), który jest częścią tegorocznego programu festiwalu. https://pardontotu.pl/event/eabs-plays-sun-ra-23-millennium-docs-against-gravity/?event_date=2026-05-16 Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI
Od tego roku MDAG stał się także domem nowej, prestiżowej nagrody, czyli Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI. Każdego roku będzie przyznawana podczas Gali otwarcia festiwalu najlepszemu filmowi ubiegłego roku wyłonionemu w głosowaniu krytyczek i krytyków filmowych z całego świata. Pokaz filmu nagrodzonego Dokumentalnym Grand Prix FIPRESCI odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 15:00 w Kinotece. Bilety będą dostępne na mdag.pl