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Zabójczo Dobre Lato w BBC First. Najlepsze seriale codziennie od 21:00

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Zabójczo Dobre Lato w BBC First. Najlepsze seriale codziennie od 21:00
źródło: materialy promocyjne
Wciągające seriale kryminalne, cenione przez widzów i krytyków produkcje policyjne oraz trzymające w napięciu thrillery psychologiczne – oto, czego można spodziewać się po ramówce BBC First w nadchodzących miesiącach. Stacja przygotowała dla swoich widzów Zabójczo Dobre Lato – specjalne pasmo pełne emocjonujących nowości. Emisja codziennie od godz. 21:00.



Zabójczo Dobre Lato to codzienne, wieczorne pasmo BBC First. W jego ramach przez całe wakacje od godz. 21:00 będzie można oglądać znakomite seriale. Stacja ma w planach premiery produkcji "Na niebieskich światłach", "Zaproszona" oraz najnowszego sezonu "My Life Is Murder". A dodatkowo dla fanów seriali policyjnych w ramówce pojawi ceniona i wielokrotnie nagradzana produkcja – "Line of Duty – Wydział wewnętrzny". Co i kiedy oglądać?

"Na niebieskich światłach". Premiera 3 sezonu już 25.06. w BBC First


Pierwszą premierą w ramach pasma Zabójczo Dobre Lato będzie trzeci sezon "Na niebieskich światłach" – wciągającego serialu policyjnego, napisanego przez dwójkę byłych dziennikarzy śledczych. W nowych odcinkach główni bohaterowie – funkcjonariusze Grace, Annie i Tommy – muszą zagłębić się w pozornie spokojny świat klasy średniej, by dociec, kto i jak umożliwia organizacjom przestępczym nielegalne biznesy w Belfaście. Premiera 25 czerwca w BBC First o godz. 21:00. Serial będzie emitowany po dwa odcinki.



"Tajemnice Brokenwood" wracają z nowymi odcinkami


Trzy dni później, w niedzielę, 28 czerwca w BBC First premierę mieć będzie 12. sezon chętnie oglądanego przez widzów serialu kryminalnego pt. "Tajemnice Brokenwood". Produkcja opowiada o perypetiach detektywa Mike'a Sheperda i zespołu policjantów, pracujących w niewielkim, fikcyjnym miasteczku Brokenwood. Pierwszą sprawą, z jaką przyjdzie się im zmierzyć w nowych odcinkach, będzie rodząca wiele pytań śmierć szefa kuchni.


5. sezon "My Life Is Murder". Premiera w poniedziałek, 06.07.



Od 6 lipca na antenie BBC First będzie można oglądać nowy, piąty sezon "My Life Is Murder". Lucy Lawless ponownie wcieli się w postać błyskotliwej detektywki Alexy Crowe. Zasłużony urlop na rajskiej wyspie Fidżi przerwie jej pojawienie się dawnego wroga. Na domiar złego nie będzie to jedyna sprawa z przeszłości, którą Alexa będzie musiała wyjaśnić. Na jej drodze stanie też Jesse – były partner z policji i dawna, niespełniona miłość.


Nowe odcinki "McDonald i Dodds” w BBC First już od 15.07.



W kolejnym tygodniu, 15 lipca, premierę w BBC First mieć będzie trzeci sezon serialu "McDonald i Dodds". Produkcja odpowiada o perypetiach nietypowego duetu detektywistycznego, usiłującego dociec prawdy w malowniczym, angielskim mieście Bath. W nowych odcinkach inspektor Lauren McDonald i sierżant Dodds z charakterystyczną dla siebie dociekliwością zmierzą się z kolejnymi zagadkami. Tym razem ich pracę nadzorować będzie nowa szefowa, nadkomisarz Ormond.


Premiera nowego, fascynującego thrillera pt. "Zaproszona" już 24.07.



24 lipca w BBC First zadebiutuje pierwszy odcinek wciągającego thrillera psychologicznego pod tytułem "Zaproszona". Fabuła jest budowana wokół toksycznej relacji między Fran, wpływową i pewną siebie bizneswoman, a jej młodą pracownicą Rią. Ria wkracza w świat, o którym dotąd mogła tylko śnić. Wkrótce jej rzeczywistość stanie się jednak daleka od wymarzonej. Jej życie spowije mroczna sieć kłamstw i tajemnic.


"Line of Duty – Wydział wewnętrzny" od sierpnia w BBC First



W sierpniu BBC First pokaże dwa pierwsze sezony trzymającego w napięciu serialu kryminalnego pt. "Line of Duty – Wydział wewnętrzny". Głównym bohaterem jest sierżant Steve Arnott, były funkcjonariusz ds. zwalczania terroryzmu. Po tym, jak w trakcie jednej z akcji postrzelony został niewinny człowiek, a Arnott odmówił pomocy w tuszowaniu pomyłki mężczyznę karnie przeniesiono do Jednostki Antykorupcyjnej 12 (AC-12). Serial opowiada o codziennej pracy jednostki. Produkcja była wielokrotnie nominowana do prestiżowych nagród BAFTA i IFTA.

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W ramach pasma Zabójczo Dobre Lato będzie też można oglądać powtórki innych, cenionych przez widzów seriali, jak: "Blackshore", "Harry Wild" czy "Lynley". Zabójczo Dobre Lato – codziennie od 21:00. Tylko w BBC First.

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