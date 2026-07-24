Prequel "Zniknięć" o Gladys nabiera kształtów. Zach Cregger komentuje postęp prac

Od pewnego czasu wiemy, że trwają prace nad prequelem horroru "Zniknięcia" Zacha Creggera, który skupi się na postaci Gladys. Reżyser zdradził szczegóły podczas panelu "Directors on Directing" na tegorocznym Comic-Conie w San Diego.
Zach Cregger o postępach prac nad "Gladys"
Projekt, rozwijany pod roboczym tytułem "Gladys", powstaje dla studia New Line Cinema. Scenariusz piszą Cregger
oraz Zach Shields
. W "Zniknięciach
" tajemniczą postać zagrała Amy Madigan
, zdobywając za tę rolę Oscara
dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Cregger
stwierdził: Jestem naprawdę podekscytowany filmem o Gladys. Uwielbiałem tę postać i pracę z Amy. W przypadku "Zniknięć" nie miało sensu zagłębiać się w jej przeszłość, ponieważ siłą tego filmu było utrzymanie jej w tajemnicy.
Reżyser przyznał jednak, że historia Gladys kryje wiele interesujących elementów, które chce teraz rozwinąć. Możemy przedstawić niesamowitą opowieść o tym, skąd Gladys pochodzi i jak stała się tym, kim ją znamy. Jest w niej wiele zwrotów akcji, tajemnic i szalonych rzeczy, podobnie jak w "Zniknięciach". Cregger
zaznaczył, że scenariusz jest obecnie w trakcie pisania, a prace nad projektem posuwają się naprzód.
"Zniknięcia
" opowiadające o grupie dzieci, które znikają w tajemniczych okolicznościach, okazały się jednym z największych horrorowych sukcesów ostatnich lat. Film Warner Bros. zarobił na świecie 270 milionów dolarów, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Julia Garner
, Josh Brolin
, Alden Ehrenreich
, Austin Abrams
i Benedict Wong
.
"Zniknięcia" - zwiastun