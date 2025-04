Zach Galifianakis dołącza do obsady serialu Jonathana Glazera. Poznaliśmy tytuł produkcji

Co czym będzie opowiadać "Audacity"?

Zach Galifianakis jako Clark Bardolph

Akcja serialu rozgrywać się będzie w bańce Doliny Krzemowej. Obsada wcieli się w miliarderów, osoby walczące o przetrwanie i marzycieli, którzy gonią za statusem jednorożca. Bohaterowie będą próbować utrzymać swoje małżeństwa, mikrodawkować narkotyki w poszukiwaniu futurystycznych rozwiązań obecnych problemów oraz wykorzystają „audacity” do zbudowania świata, który stworzą na naszych oczach. Wszystko to w połączeniu z aktualnymi problemami świata rzeczywistego, wpływem sztucznej inteligencji, wykorzystywaniem danych osobowych i wciąż przyśpieszającą rewolucją technologiczną. Galifianakis wcieli się w postać miliardera, który spędził lata, obserwując z cienia, jak świat technologiczny pędzi do przodu. Jest zawiedziony ludźmi, którzy przyszli na jego miejsce, ale nie ma najmniejszego zamiaru wracać do biznesu. Sytuacja zmienia się, gdy Duncan ( Magnussen ) wciąga go z powrotem do tego świata, jednak Carl nie wraca jako mentor i wybawca, ale jako spory problem.Oprócz Magnussena Galifianakisa w serialu zobaczymy również: Sarę Goldberg Jonathan Glazer jest scenarzystą, producentem wykonawczym oraz showrunnerem projektu. Premierę ośmioodcinkowego sezonu zaplanowano na przyszły rok.