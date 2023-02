Zachary Levi publikuje kontrowersyjne wpisy. James Gunn komentuje

Zachary Levi kontra Pfizer – geneza kontrowersji

James Gunn o słowach Leviego

Jaka przyszłość czeka Shazama w nowym uniwersum DC?

Wczorajsze długo wyczekiwane ogłoszenie nowego kształtu filmowego uniwersum DC pod rządami Petera Safrana Jamesa Gunna stało się miejscem rozliczenia kontrowersji dotyczących aktorów dotąd pracujących w uniwersum. Szefowie DC Films zostali postawieni w ogniu pytań dotyczących m.in. Zachary’ego Leviego i jego internetowych wypowiedzi na temat firmy Pfizer. Reżyser " Strażników Galaktyki " odniósł się do reakcji na słowa filmowego Shazama Kontrowersje wzbudziła wypowiedź Leviego , którą udostępnił na Twitterze w sobotni wieczór. Aktor odpowiedział na wypowiedź innego użytkownika, który napisał "" – "", odpisał gwiazdor. Swoją opinię rozszerzył w kolejnym wpisie, załączając link do oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości USA z 2009 roku, który ukarał koncern Pfizer za nielegalne reklamowanie części leków ze swojej oferty. Opiewająca na 2,3 miliarda dolarów ugoda została nazwana największą tego typu w historii kar dla firm z branży farmaceutycznej.Reakcja części użytkowników dotyczyła przede wszystkim interpretacji wypowiedzi jako rzeczywiście odnoszącej się do kwestii szczepionek. Słowa aktora zostały określone jako nieodpowiedzialne, ponieważ niedostatecznie doprecyzowane i pozbawione kontekstu, a więc otwierające możliwość właściwie dowolnego odebrania takiego wpisu.Jeden z reporterów podczas prezentacji nowego kształtu uniwersum DC skierował do Jamesa Gunna prośbę o skomentowanie kontrowersji, które wzbudziły wypowiedzi Leviego . Reżyser odpowiedział: "".", zakomunikował szef DC Films.Podczas prezentacji Safran Gunn doprecyzowali, że odtwórcy ról superbohaterów ze starszych filmów DC nie mają zamkniętej drogi do nowego uniwersum. "" – zapowiedzieli szefowie.Na marcową premierę wciąż oczekuje " Shazam! Gniew Bogów ", drugi solowy film o niesfornym nastolatku Billym Batsonie, który po wypowiedzeniu magicznego słowa "SHAZAM!" zamienia się w dorosłego superbohatera obdarzonego mocami mitycznych postaci. Tym razem będzie musiał stawić czoła córkom Atlasa, którymi są Anthea ( Rachel Zegler ), Hespera ( Helen Mirren ) i Kalypso ( Lucy Liu ).