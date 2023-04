Zachwycające, hipnotyzujące i dające do myślenia - znamy filmy zakwalifikowane do konkursu o Nos Chopina!

Muzyka i taniec

(Dancing Pina) Floriana Heinzen-Zioba to hołd dla unikalnych metod pracy jednej z najważniejszych choreografek i artystek tańca nowoczesnego. Opowiada o dwóch zespołach na dwóch kontynentach, których młodzi tancerze_ki odkrywają na nowo choreografie Bausch . Z kolei na potrzeby stworzenia filmu(Music For Black Pigeons) Andreas Koefoed Jørgen Leth przez 14 lat podążali za jednymi z najbardziej twórczych, uznanych, ale i ekscentrycznych artystów jazzowych. Wśród nich są Jacob Bro, Bill Frisell, Paul Motian, Lee Konitz, Joey Baron czy Midori Takada. Szukali intymnych momentów, w których powstaje muzyka i nawiązują się więzi.Bohaterami_kami filmu Jakuba Piątka są młodzi uczestnicy prestiżowego Konkursu Chopinowskiego z różnych stron świata, których życie od dzieciństwa było podporządkowane grze na fortepianie. Wszyscy dzielą podobne marzenie i zostaną bezlitośnie zweryfikowani przez konkursowy mechanizm. Barwnym i pięknie nakręconym musicalem dokumentalnym jest z kolei(North Circular) Luke’a McManusa. Poznajemy w nim North Circular Road w Dublinie oraz jej społeczność i historię klasy robotniczej przez pryzmat obecnej tam sztuki.(All the Beauty and the Bloodshed) Laury Poitras to film nominowany do Oscara® oraz zwycięzca Festiwalu w Wenecji. Reżyserka pokazuje życie i twórczość legendarnej fotografki Nan Goldin ze swojej perspektywy. Obecnie artystka-aktywistka walczy z koncernem farmaceutycznym odpowiedzialnym za kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych. O Luigim Ghirrim, fotografie z regionu Emilia Romana, którego niezwykła wrażliwość zrewolucjonizowała współczesną fotografię, opowiada Matteo Parisini w filmie(Infinity. The World of Luigi Ghirri).Do świata sztuki nowych mediów zaprasza nas Amanda Kim w filmie(Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV). Paik był jednym z najbardziej wpływowych artystów XX wieku. To on wymyślił pojęcie infostrady (electronic superhighway) na długo przed narodzinami internetu i jest twórcą wideo-artu. Tam, gdzie większość ludzi widziała kable, obwody, ekrany i lampy katodowe, Paik widział miliony możliwości i rozpikselowane obrazy czegoś wzniosłego.Trudności, na jakie napotyka młode pokolenie malarzy_ek, przedstawia Lea Glob w filmie, który zdobył główną nagrodę na festiwalu IDFA w Amsterdamie. Duńska reżyserka spotkała po raz pierwszy Apolonię Sokol w 2009 roku. Artystka wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy. Apolonia przez długi czas starała się odnieść sukces jako malarka, chociaż to zadanie okazało się niezwykle trudne. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie? Herzog - te nazwiska są znane większości osób kochających kino. Opowieści o ich twórczości i dorobku okazują się równie fascynujące, co ich wielkie dzieła. W(Godard Cinema) Cyril Leuthy opowiada o twórcy, który w ciągu 91 lat życia nakręcił ponad 120 filmów. Poznajemy życie i obejmującą prawie siedem dekad twórczość znanego filmowca: od dzieciństwa, przez pracę jako krytyk w "Cahiers du Cinéma", sukces debiutanckiego "Bez tchu", intensywne lata 60. XX wieku, okres maoizmu i eksperymenty z formatem telewizyjnym, aż po powrót do fikcji na początku lat 80. XX wieku.(Jane Campion, The Cinema Woman) Julie Bertuccelli jest portretem pionierki. Campion jako pierwsza kobieta zdobyła Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes w 1993 roku za film " Fortepian ". W ciągu 40 lat pracy wypracowała autorytet i silną pozycję w branży całkowicie zdominowanej przez mężczyzn. O mistrzu kina, artyście, poecie, poszukiwaczu prawdy, podróżniku w kolonialnym hełmie, marce, memie, aktorze, oryginale nie do podrobienia, przepowiadaczu katastrofy i legendzie, czyli Wernerze Herzogu opowiada z kolei Thomas von Steinaecker w filmie(Werner Herzog: Radical Dreamer).(A Bunch of Amateurs) Kim Hopkins nie opowiada może o wybitnych i znanych twórcach, ale na pewno mówi wiele o miłości do ruchomych obrazów. To zabawny i poruszający portret artystycznego szaleństwa członków jednego z najstarszych amatorskich klubów filmowych na świecie, który balansuje na krawędzi przetrwania. Planują projekty, w których łączą swoje talenty i pasję do majsterkowania. Prezentują je skromnej publiczności w chylącym się ku upadkowi budynku.Sprzedaż karnetów w cenie 250 zł odbywa się przez stronę festiwalową mdag.pl oraz przez stronę eventim.pl/20mdag (gdzie należy wybrać zakładką "Karnety").Sprzedaż karnetów potrwa do 24 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania puli.Jubileuszowa 20. edycja MDAG odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl