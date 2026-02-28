Ben Affleck to najlepszy Batman w historii? Zack Snyder to wie

Minęła dekada od premiery widowiska "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości", a temat wciąż wraca jak bumerang. Tym razem za sprawą samego Zacka Snydera, który w podcaście Happy Sad Confused postanowił jeszcze raz stanąć w obronie swojego filmu – i przede wszystkim wyboru Bena Afflecka do roli Bruce’a Wayne’a.
Ben Affleck jako Bruce Wayne. Najlepszy?
Reżyser wydawał się bardzo pewny swego: jego zdaniem Affleck
to najlepszy Bruce Wayne
, jakiego kiedykolwiek mieliśmy na ekranie. Nie tylko "dobry", nie tylko "niedoceniony". Najlepszy. Także pod względem fizycznym. Ma wszystko, czego szukam w Batmanie. To naprawdę potężny facet. W butach ma jakieś 196 cm wzrostu
– tłumaczył. Zawsze chciałem, żeby mój filmowy Batman był brutalny, żeby był wojownikiem. Nawet przy pracy nad sylwetką i kostiumem zależało mi, żeby był masywny. Chciałem, żeby wyglądał jak ktoś, kto naprawdę może zrobić krzywdę.
Przypomnijmy: film z 2016 roku zebrał mieszane, a często wręcz negatywne recenzje, ale finansowo sobie poradził. Globalnie zarobił 874 miliony dolarów. Snyder do dziś twierdzi, że stworzył kino bez kompromisów i że woli ryzykowną, ostrą wizję niż "wygładzoną wersję pod grupy fokusowe". Naprawdę chcecie filmu, z którego wszystkie ostre krawędzie zostały spiłowane przez grupy fokusowe
– pytał po latach. Chcecie historii zaprojektowanej w sali konferencyjnej, przetestowanej i wygładzonej pod publiczkę? Chcecie wersji z supermarketu?
Na dużym ekranie Batmana
grali już m.in. Michael Keaton
, Val Kilmer
, George Clooney
, Christian Bale
, a ostatnio Robert Pattinson
. Każdy z nich miał swoją erę i własny pomysł na Mrocznego Rycerza.
Czy Affleck był najlepszy? Tu zdania są podzielone. Jedno jest pewne: jego Batman był najbardziej fizycznie imponujący i najbardziej wściekły.
