Zack Snyder o remake’u "Ucieczki z Nowego Jorku". Wie, kto powinien zagrać Snake’a

Od pewnego czasu wiadomo, że Zack Snyder pracuje nad remakiem "Ucieczki z Nowego Jorku" Johna Carpentera. Reżyser zdradził pierwsze szczegóły dotyczące swojej wersji kultowego filmu, a także ujawnił, że ma już pomysł na aktora, który mógłby wcielić się w Snake’a Plisskena. Na razie nie zamierza jednak zdradzać jego nazwiska.
Snyder o nowej "Ucieczce z Nowego Jorku"
Fot. Mario Anzuoni/Forum
Snyder
był gościem podcastu "Happy Sad Confused", gdzie opowiedział o planowanym remaku. Twórca nie zamierza znacząco zmieniać historii znanej z oryginału. Film będzie rozgrywał się w 1997 roku, ale akcja rozpocznie się wcześniej - podczas wojny między siłami policji Stanów Zjednoczonych a grupami przestępczymi. Jej początek przypadnie na 9 lipca 1981 roku, czyli dokładnie dzień premiery filmu Carpentera
. Jak stwierdził Snyder
: Reszta to właściwie "Ucieczka z Nowego Jorku". Snyder
chce również zachować satyryczny charakter produkcji. Jego zdaniem film Carpentera
był wyjątkowym połączeniem kiczu i campu, a jednocześnie pozwalał komentować rzeczywistość polityczną. Nowa wersja także będzie okazją do tego, żeby zwrócić uwagę na działania rządu. Jedną z największych zagadek pozostaje oczywiście nowy odtwórca roli Snake’a Plisskena. W oryginale z 1981 roku w bohatera wcielił się Kurt Russell
. Snyder nie wyklucza, że ma już konkretnego kandydata. Zapytany, czy wie, kto mógłby zostać nowym Snakiem, odpowiedział: Być może. Nie chciał jednak powiedzieć, czy chodzi o aktora, z którym wcześniej współpracował.
Reżyser zdradził za to, czego będzie oczekiwał od nowego odtwórcy kultowej roli. Musi wyglądać jak Snake. Inaczej wychodzę. Ucieczka z Nowego Jorku
będzie kolejnym powrotem Snydera
do materiału znanego z wcześniejszej produkcji. W 2004 roku wyreżyserował remake
"Świtu żywych trupów
" George’a A. Romero
. Nad nową wersją filmu Carpentera
pracuje obecnie jako reżyser i scenarzysta.
"Ucieczka z Nowego Jorku" - zwiastun