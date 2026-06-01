Zack Snyder szykuje remake "Ucieczki z Nowego Jorku"

Jesteście gotowi na powrót Snake'a Plisskena? Bo Zack Snyder jest. Reżyser "Batman v Superman: Świtu sprawiedliwości", "Watchmen. Strażników" i "Rebel Moon" przygotowuje nową wersję "Ucieczki z Nowego Jorku".

Zack Snyder ma napisać scenariusz i wyreżyserować remake klasyka Johna Carpentera z 1981 roku z Kurtem Russellem w roli głównej. Snyder będzie też producentem. W projekt zaangażowane jest również StudioCanal, które – razem z Carpenterem – posiada prawa do serii.    

Snyder ma zamiar w najbliższych tygodniach wystawić projekt do licytacji w poszukiwaniu zainteresowanej nim wytwórni. Na razie plan jest taki, żeby film – jeśli powstanie – wszedł do kin.

Przymiarek do remake'u nowej wersji "Ucieczki z Nowego Jorku" było wiele na przestrzeni lat. Za kamerą mieli stanąć m.in. Len Wiseman, Brett Ratner, Robert Rodriguez i Leigh Whannell, a do roli Snake'a Plisskena szykowany był już Gerard Butler. Z żadnego z tych projektów nic nie wyszło. Czy uda się tym razem? I czy w o gołe warto? Kto mógłby przejąć ikoniczną rolę po Russellu?

O czym opowiadała "Ucieczka z Nowego Jorku"?




W 1988 przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400 procent. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już z stamtąd nie wychodzi.

Jest rok 1997. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken, były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność.

