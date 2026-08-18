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Zack Snyder wraca z nowym filmem! Jest teaser "The Last Photograph"

Comic Book Movie / autor: /
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Zack Snyder wraca z nowym filmem! Jest teaser &quot;The Last Photograph&quot;
źródło: Getty Images
autor: Variety
Zack Snyder dał nam przedsmak swojego nowego projektu. Reżyser "Watchmen. Strażników" i "Rebel Moon" opublikował w sieci teaser produkcji "The Last Photograph". Tym razem bez spektaklu CGI, superbohaterów i kosmicznych walk. Zobaczcie, jak zapowiada się projekt.

Zobaczcie teaser "The Last Photograph" Zacka Snydera



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Zack Snyder opublikował krótki teaser "The Last Photograph" w mediach społecznościowych, obiecując, że już niedługo zobaczymy pełen zwiastun. Projekt powstał na dużo mniejszą skalę jako odskocznia po wysokobudżetowych produkcjach, które realizował reżyser w ostatnich latach.
   

Film nie ma na razie dystrybutora i nie wiadomo, kiedy może trafić do kin albo na streaming.
    

O czym opowiada "The Last Photograph" Zacka Snydera?



Scenariusz "The Last Photograph" napisał Kurt Johnstad. Głównym bohaterem filmu jest były agent DEA, który wraca do Ameryki Południowej, żeby odnaleźć swoich siostrzeńców, którzy zaginęli po brutalnym morderstwie, jakie ofiarą padli ich rodzice. O pomoc prosi wypalonego fotografa-narkomana, jedynego, który widział twarze zabójców. Próbując odkryć prawdę, bohater będzie musiał również stawić czoła demonom swojej przeszłości.

W obsadzie znaleźli się Stuart Martin ("Panna Scarlet i komisarz") oraz Fra Fee ("Hawkeye") – obaj wystąpili wcześniej w "Rebel Moon".

Ostatni film Snydera to "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany".

"Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" – zwiastun


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