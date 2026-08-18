Zack Snyder wraca z nowym filmem! Jest teaser "The Last Photograph"

Zack Snyder dał nam przedsmak swojego nowego projektu. Reżyser "Watchmen. Strażników" i "Rebel Moon" opublikował w sieci teaser produkcji "The Last Photograph". Tym razem bez spektaklu CGI, superbohaterów i kosmicznych walk. Zobaczcie, jak zapowiada się projekt.
Zobaczcie teaser "The Last Photograph" Zacka Snydera Zack Snyder opublikował krótki teaser "The Last Photograph" w mediach społecznościowych, obiecując, że już niedługo zobaczymy pełen zwiastun.
Projekt powstał na dużo mniejszą skalę jako odskocznia po wysokobudżetowych produkcjach, które realizował reżyser w ostatnich latach.
Film nie ma na razie dystrybutora i nie wiadomo, kiedy może trafić do kin albo na streaming.
O czym opowiada "The Last Photograph" Zacka Snydera?
Scenariusz "The Last Photograph"
napisał Kurt Johnstad
. Głównym bohaterem filmu jest były agent DEA, który wraca do Ameryki Południowej, żeby odnaleźć swoich siostrzeńców, którzy zaginęli po brutalnym morderstwie, jakie ofiarą padli ich rodzice. O pomoc prosi wypalonego fotografa-narkomana, jedynego, który widział twarze zabójców. Próbując odkryć prawdę, bohater będzie musiał również stawić czoła demonom swojej przeszłości.
W obsadzie znaleźli się Stuart Martin
("Panna Scarlet i komisarz
") oraz Fra Fee
("Hawkeye
") – obaj wystąpili wcześniej w "Rebel Moon
".
Ostatni film Snydera
to "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany
".
"Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" – zwiastun