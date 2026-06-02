Janusz Kamiński autorem zdjęć do nowego teledysku Ariany Grande

Variety / autor: /
Już wkrótce ukaże się nowy album Ariany Grande pt. "Petal", a do sieci trafił teledysk do singla "Hate That I Made You Love Me". Jednym z jego twórców jest stały współpracownik Stevena Spielberga - Janusz Kamiński

Nowy klip utrzymany jest w mrocznej, inspirowanej horrorem stylistyce. Obok Grande występuje w nim Justin Long, znany między innymi z produkcji grozy ("Wrota do piekieł", "Barbarzyńcy"). Teledysk wyreżyserował Christian Breslauer, który wcześniej współpracował z wokalistką przy krótkometrażowym filmie "Brighter Days Ahead", związanym z albumem "Eternal Sunshine".

Pochodzący z Polski Kamiński ma już doświadczenie przy realizacji wideklipów - stał za zdjęciami m.in. do "Alejandro" Lady Gagi. Jeśli chodzi o kino, twórca kontynuuje współpracę ze Spielbergiem - kolejny jej efekt zobaczymy już 10 czerwca, gdy do kin wejdzie "Dzień objawienia". 

"Hate That I Made You Love Me" otwiera kolejny etap w karierze Grande i zapowiada jej ósmy album studyjny (premiera 31 lipca). Artystka wcześniej opisywała "Petal" jako "projekt pełen życia". Premiera płyty zbiega się z rozpoczęciem trasy koncertowej promującej "Eternal Sunshine". Grande sugerowała, że może to być jej ostatnia trasa na bardzo długi czas, ponieważ chce skupić się na innych projektach zawodowych. Gwiazda rozwija karierę aktorską - wystąpiła w dwóch częściach "Wicked", a jeszcze w tym roku zobaczymy ją w "Poznaj mojego teścia".  

