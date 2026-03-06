Newsy Filmy Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Policja prowadzi poszukiwania
Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Policja prowadzi poszukiwania

Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Policja prowadzi poszukiwania
Portal Onet informuje dziś o zaginięciu aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta po raz ostatni była widziana dwa dni temu (4 marca) we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej, czyli w okolicy, w której mieszka wraz z rodziną. Miejscowa policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i pilny kontakt jakichkolwiek osób, które mogą mieć informacje o jej obecnym miejscu pobytu.

Zaginęła Magdalena Majtyka



Policja informuje też, że w dniu zaginięcia aktorka miała na sobie jeansowe spodnie, czerwony sweter oraz dużą torbę na ramieniu. Majtyka ma 1,57 m wzrostu, rude/kasztanowe włosy oraz szczupłą budowę ciała. O zaginięciu kobiety za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał także mąż aktorki, Piotr Bartos – reżyser, autor zdjęć oraz dyrektor artystyczny wrocławskiego Kinomuralu. Jego oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:



Magdalena Majtyka to urodzona w 1984 roku polska aktorka, tancerka i kaskaderka, która z małym i wielkim ekranem związana jest od ponad 15 lat. W toku swojej kariery pojawiła się w serialach "Świat według Kiepskich", "Na dobre i na złe", "Na wspólnej", "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", czy "Komisarz Alex". W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w produkcjach "Breslau" oraz "1670".

Swój debiut na wielkim ekranie aktorka zaznaczyła w 2016 roku występem w filmie "Bodo" – fabularnej biografii Eugeniusza Bodo. W kolejnych latach występowała też w projektach "Pan Samochodzik i templariusze", czy krótkometrażowych "Ach gdy tak błądzę" czy "Tan Ge Re", w którym odpowiadała także za scenariusz. Jako kaskaderka na ekranie pojawiła się między innymi w "Klerze", "Wielkiej wodzie", "Idź przodem, bracie" czy baletowym filmie "Joika" – międzynarodowej produkcji, przy której pracowała jako dublerka Talii Ryder ("Kochanie, nie!").

