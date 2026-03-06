Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Policja prowadzi poszukiwania

Portal Onet informuje dziś o zaginięciu aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta po raz ostatni była widziana dwa dni temu (4 marca) we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej, czyli w okolicy, w której mieszka wraz z rodziną. Miejscowa policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i pilny kontakt jakichkolwiek osób, które mogą mieć informacje o jej obecnym miejscu pobytu.
Zaginęła Magdalena Majtyka
Policja informuje też, że w dniu zaginięcia aktorka miała na sobie jeansowe spodnie, czerwony sweter oraz dużą torbę na ramieniu. Majtyka
ma 1,57 m wzrostu, rude/kasztanowe włosy oraz szczupłą budowę ciała. O zaginięciu kobiety za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał także mąż aktorki, Piotr Bartos
– reżyser, autor zdjęć oraz dyrektor artystyczny wrocławskiego Kinomuralu. Jego oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: Magdalena Majtyka
to urodzona w 1984 roku polska aktorka, tancerka i kaskaderka, która z małym i wielkim ekranem związana jest od ponad 15 lat. W toku swojej kariery pojawiła się w serialach "Świat według Kiepskich
", "Na dobre i na złe
", "Na wspólnej
", "Pierwsza miłość
", "Ojciec Mateusz
", czy "Komisarz Alex
". W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć ją w produkcjach "Breslau
" oraz "1670
".
Swój debiut na wielkim ekranie aktorka zaznaczyła w 2016 roku występem w filmie "Bodo
" – fabularnej biografii Eugeniusza Bodo
. W kolejnych latach występowała też w projektach "Pan Samochodzik i templariusze
", czy krótkometrażowych "Ach gdy tak błądzę
" czy "Tan Ge Re
", w którym odpowiadała także za scenariusz. Jako kaskaderka na ekranie pojawiła się między innymi w "Klerze
", "Wielkiej wodzie
", "Idź przodem, bracie
" czy baletowym filmie "Joika
" – międzynarodowej produkcji, przy której pracowała jako dublerka Talii Ryder
("Kochanie, nie!
").