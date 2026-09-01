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"Dziki, dziki wschód" – nowy film Jana Holubka ma pierwszy zwiastun

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&quot;Dziki, dziki wschód&quot; – nowy film Jana Holubka ma pierwszy zwiastun
W sieci pojawił się pierwszy zwiastun "Dzikiego, dzikiego wschodu", nowego filmu Jana Holoubka, twórcy "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" i "Wielkiej wody". Produkcja zabierze widzów do Polski z czasów II wojny światowej, a jej fabuła łączy wojenny dramat, tajemnicę i historię o ludziach uwikłanych w niebezpieczną grę. Film będzie miał szczególnie mocny start, ponieważ został wybrany na otwarcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

kadr z filmu "Dziki, dziki wschód"

"Dziki, dziki wschód" – zobacz pierwszy zwiastun



Akcja filmu "Dziki, dziki wschód" rozpoczyna się zimą 1943 roku w niewielkim miasteczku położonym na wschodzie Polski. Do Małego Zalesia przyjeżdża Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina, który nie zamierza zdradzać mieszkańcom prawdziwego celu swojej wizyty. Jego pojawienie się szybko burzy pozorny spokój i uruchamia lawinę podejrzeń. Sytuację dodatkowo komplikuje pogłoska o zaginionym złocie, przez którą coraz trudniej oddzielić fakty od plotek. W świecie, w którym każdy może coś ukrywać, bohaterowie będą musieli podejmować decyzje, od których zależy ich życie.

"Dziki, dziki wschód" ma być opowieścią o ludziach postawionych w ekstremalnej sytuacji i zmuszonych do dokonywania trudnych wyborów. Twórcy zapowiadają historię, w której nieufność, strach i kolejne sekrety będą stopniowo zmieniać relacje między mieszkańcami miasteczka. 

W obsadzie "Dzikiego, dzikiego wschodu" znaleźli się m.in. Itay Tiran jako tajemniczy urzędnik przybywający do Małego Zalesia, a także Robert Więckiewicz, Joanna Kulig, Piotr Trojan, Jan Bülow, Jacek Beler, Jacek Koman i Magdalena Różczka.





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