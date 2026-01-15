Newsy Filmy Zaginiony film Andrzeja Wajdy odnaleziony! W obsadzie Marek Perepeczko
Zaginiony film Andrzeja Wajdy odnaleziony! W obsadzie Marek Perepeczko

Przez lata figurował jako zaginiony, a tymczasem spokojnie czekał w telewizyjnym magazynie. Krótkometrażowa "Lekcja pływania" z 1970 roku – mało znany film Andrzeja Wajdy – została właśnie namierzona przez zespół łódzkiej Szkoły Filmowej, który od dawna porządkuje i opisuje dorobek polskiego kina. Odkrycie ma dodatkowy ciężar gatunkowy: trafia się w symbolicznym momencie dla twórczości reżysera.

"Lekcja pływania" odzyskana



Do tej pory o filmie wiedziało niewiele osób. Dopiero prace redakcyjne serwisu FilmPolski.pl, prowadzonego przez badaczy z PWSFTviT w Łodzi, pozwoliły odtworzyć krok po kroku ścieżkę produkcyjną i potwierdzić, że film nie przepadł. Jarosław Grzechowiak, filmoznawca, potwierdził, że skontaktował się z Telewizją Polską i ustalił, że film leży na półce na Woronicza. 

"Lekcja pływania" to trzyminutowa, zrealizowana w Warszawie miniatura z Markiem Perepeczką w roli głównej. Całość opiera się na zwartej, metaforycznej konstrukcji – historii o presji zbiorowości i jednostce zmuszonej do dopasowania się do narzuconych reguł. Choć w papierach produkcyjnych film bywał określany jako żart, sens jest znacznie poważniejszy, a wymowa – zaskakująco aktualna.

"Lekcja pływania" powstała po "Brzezinie" i dziś wraca jako ciekawy dopisek do filmografii Wajdy. Tym bardziej że to wyjątkowy czas: rok 2026 został ogłoszony rokiem reżysera – to jednocześnie setna rocznica jego urodzin i dziesięć lat od śmierci. 

7 Wspaniałych: Andrzej Wajda



Łukasz Muszyński wybiera ulubione sceny z filmów twórcy "Ziemi obiecanej" i "Kanału".



