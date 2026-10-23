Zagrał diabła w Marvelu. Twórcy obawiali się antysemickich skojarzeń

Sacha Baron Cohen ma na swoim koncie pamiętne role komediowe, ale w jego filmografii znalazła się też rola diabła - aktor wcielił się w Mephista w serialu "Ironheart" należącym do kinowego uniwersum Marvela. Cohen w podcaście "Happy Sad Confused" przyznał, że twórcy produkcji podeszli do tematu z wrażliwością. Chcieli mieć pewność, że propozycja zagrania postaci kojarzonej z diabłem nie urazi go ze względu na jego żydowskie pochodzenie.
Sacha Baron Cohen poruszony gestem Marvela
Aktor wspomina, że zespół odpowiedzialny za "Ironheart
" uprzedził go o historycznych stereotypach. Od producentów usłyszał: Chcemy zaproponować ci rolę Mephista, ale zdajemy sobie sprawę z historycznych negatywnych skojarzeń Żydów z diabłem i chcemy mieć pewność, że nie poczujesz się urażony tą propozycją.
W średniowieczu Żydów przedstawiano niekiedy jako istoty demoniczne, co przyczyniło się do utrwalenia antysemickich stereotypów. Cohen
podkreślił, że odebrał tę rozmowę jako niezwykle empatyczny gest. Jak dodał, dla Żydów ważne jest czasem samo poczucie, że inni dostrzegają ich doświadczenia i potrafią zrozumieć ich cierpienie.
Mephisto, inspirowany demoniczną postacią Mefistofelesa, jest w komiksach Marvela znany z zawierania układów z superbohaterami, często w zamian za ich dusze. W finale "Ironheart
" Riri Williams, grana przez Dominique Thorne
, zawiera z nim umowę, by przywrócić do życia zmarłą przyjaciółkę. Póki co nic nie wiadomo jednak na temat ewentualnego powrotu aktora do tej roli (to samo tyczy się zresztą Thorne
).
"Ironheart" - zwiastun