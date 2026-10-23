Newsy Seriale Inne Zagrał diabła w Marvelu. Twórcy obawiali się antysemickich skojarzeń
VOD / Inne / Seriale

Zagrał diabła w Marvelu. Twórcy obawiali się antysemickich skojarzeń

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zagra%C5%82+diab%C5%82a+w+Marvelu.+Tw%C3%B3rcy+obawiali+si%C4%99+antysemickich+skojarze%C5%84-169275
Zagrał diabła w Marvelu. Twórcy obawiali się antysemickich skojarzeń
źródło: Getty Images
autor: Simon Ackerman
Sacha Baron Cohen ma na swoim koncie pamiętne role komediowe, ale w jego filmografii znalazła się też rola diabła - aktor wcielił się w Mephista w serialu "Ironheart" należącym do kinowego uniwersum Marvela. Cohen w podcaście "Happy Sad Confused" przyznał, że twórcy produkcji podeszli do tematu z wrażliwością. Chcieli mieć pewność, że propozycja zagrania postaci kojarzonej z diabłem nie urazi go ze względu na jego żydowskie pochodzenie.

Sacha Baron Cohen poruszony gestem Marvela




Aktor wspomina, że zespół odpowiedzialny za "Ironheart" uprzedził go o historycznych stereotypach. Od producentów usłyszał: Chcemy zaproponować ci rolę Mephista, ale zdajemy sobie sprawę z historycznych negatywnych skojarzeń Żydów z diabłem i chcemy mieć pewność, że nie poczujesz się urażony tą propozycją. W średniowieczu Żydów przedstawiano niekiedy jako istoty demoniczne, co przyczyniło się do utrwalenia antysemickich stereotypów.

Cohen podkreślił, że odebrał tę rozmowę jako niezwykle empatyczny gest. Jak dodał, dla Żydów ważne jest czasem samo poczucie, że inni dostrzegają ich doświadczenia i potrafią zrozumieć ich cierpienie.

Mephisto, inspirowany demoniczną postacią Mefistofelesa, jest w komiksach Marvela znany z zawierania układów z superbohaterami, często w zamian za ich dusze. W finale "Ironheart" Riri Williams, grana przez Dominique Thorne, zawiera z nim umowę, by przywrócić do życia zmarłą przyjaciółkę. Póki co nic nie wiadomo jednak na temat ewentualnego powrotu aktora do tej roli (to samo tyczy się zresztą Thorne). 

"Ironheart" - zwiastun



Powiązane artykuły Sacha Baron Cohen

Zobacz wszystkie artykuły

Ironheart  (2025)

 Ironheart

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

"Gorączka 2". Nowe problemy produkcji

VOD Inne Seriale

Gwiazda "Wednesday" ma dość seriali?

Filmy

James Bond zostanie wybrany w ten weekend? Wiemy, kogo zaproszono na testy

4 komentarze
VOD Inne Seriale

Zabrał głos w sprawie Palestyny. Twórczyni hitu Netfliksa odpowiada

2 komentarze
Filmy

Legenda kina akcji broni AI

3 komentarze
Filmy

"Witajcie w Hope" od kuchni. W kinach od 30 października

Filmy

Nie żyje Tom Skerritt, gwiazda "Obcego i "Top Guna"

29 komentarzy