Scenarzysta "Player One" potwierdza, że wciąż pracuje nad kontynuacją

Czy fani "Player One" wciąż mogą liczyć na powstanie kontynuacji? Zak Penn, współscenarzysta filmu Stevena Spielberga, przekazał najnowsze informacje na ten temat. Jak się okazuje, "Ready Player Two" nadal znajduje się w fazie rozwoju.
O czym opowiadałaby kontynuacja "Ready Player One"? Penn
w rozmowie The Direct potwierdził krótko, że wciąż pracuje nad sequelem. Choć nie rozwinął tematu, to i tak jest to najważniejsza aktualizacja dotycząca filmu od około dwóch lat. Penn
pozostaje związany z projektem jako scenarzysta. Przy pierwszej części pracował razem z Ernestem Cline’em
, autorem powieści "Ready Player One", na podstawie której powstał film.
Pierwsza część trafiła do kin w 2018 roku. Akcja rozgrywała się w dystopijnej przyszłości, w której pogrążeni w kryzysie ludzie uciekali do wirtualnego świata OASIS. Głównym bohaterem był Wade Watts, który wraz z przyjaciółmi próbował odnaleźć ukryte przez twórcę OASIS wskazówki prowadzące do przejęcia kontroli nad cyfrowym imperium.
Sequel miałby być ekranizacją powieści "Ready Player Two" Cline’a
z 2020 roku. Historia wprowadza między innymi nową technologię o nazwie OASIS Neural Interface (ONI), pozwalającą na znacznie bardziej intensywne doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości.
O możliwości przeniesienia książki na ekran mówiło się niemal od momentu jej publikacji. W 2020 roku Cline
potwierdzał, że prowadzone są rozmowy z Warner Bros. dotyczące filmu. Niedługo później określał projekt jako znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy "Ready Player Two"
miałoby trafić do kin. Nie ogłoszono również obsady ani szczegółów dotyczących fabuły filmu. Wiadomo natomiast, że Spielberg
nie planuje stanąć za kamerą. W 2024 roku reżyser potwierdził, że przy sequelu będzie pełnił funkcję producenta.
"Player One" - zwiastun