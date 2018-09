Zakończenie historii wielkiego romansu!

Od 12 września w księgarniach dostępna jest trzecia część trylogii autorstwa Lisy Glass. Świetna powieść dla młodzieży, która podczas czytania wywołuje wspomnienia słońca, plaży i wakacyjnych miłości.Siedemnastoletnia Iris wraca do swojego rodzinnego miasta, pozostawiając na Hawajach obiecującą karierę surfingową. Teraz dziewczyna cieszy się, że może wrócić do swojego dawnego życia – przyjaciół i rodziny. A dzięki temu, że surfowanie przestało być obowiązkiem, znowu zaczyna sprawiać jej przyjemność. Iris jednak szybko zdaje sobie sprawę z tego, że nic nie będzie aż tak proste, jak jej się wydaje. Niestety letnie romanse mają to do siebie, że trwają tylko sezon, ale pierwsza miłość zostaje w pamięci do końca życia.Książka "Fala", "Powiew" i "Błękit" dostępne w salonach empik i na empik.com