Zakochaj się w dobrym kinie na Walentynki

Walentynki to idealny moment, by dać się porwać emocjom, niezależnie od tego, czy świętujemy je w duecie, czy celebrujemy je na własnych zasadach. Z tej okazji, Multikino przygotowało specjalny repertuar, który będzie wpisywał się w różne definicje miłości. W kinach w całej Polsce na widzów czekają głośne zagraniczne premiery, polskie produkcje pełne humoru i wzruszeń, a także specjalne wydarzenia filmowe, które sprawią, że walentynkowy weekend nabierze szczególnego charakteru.
Jednym z najważniejszych tytułów walentynkowego repertuaru są "Wichrowe wzgórza
" – nowa ekranizacja kultowej powieści Emily Brontë
. Reżyserka Emerald Fennell
proponuje odważną, autorską interpretację jednej z najsłynniejszych historii miłosnych w literaturze. W rolach głównych występują Margot Robbie
i Jacob Elordi
jako Cathy i Heathcliff. Bohaterowie połączeni zostają zakazaną, intensywną namiętnością, która z czasem przeradza się w toksyczną relację. To monumentalna opowieść o pożądaniu, miłości i szaleństwie, która poruszy nawet najbardziej kamienne serca.
Wśród zagranicznych propozycji znalazł się także "Wielki Marty
", głośny komediodramat z Timothée Chalametem
, nagrodzonym za tę rolę Złotym Globem
. Film opowiada historię młodego mężczyzny, w którego marzenia nikt nie wierzył. Marty zrobi wszystko, by osiągnąć sukces: nagina zasady, wchodzi w ryzykowne sojusze i manipuluje emocjami innych, by rzucić świat na kolana. To wyrazista opowieść o ambicji, pragnieniu wielkości i cenie, jaką trzeba za nie zapłacić. Będzie to propozycja dla widzów szukających w Walentynki seansu mniej lukrowanego, ale z charakterem.
Na miłośników polskiego kina czeka film "Dalej jazda 2
", kontynuacja ciepłej i pełnej humoru historii o tym, że miłość nie zna wieku. Józiek i Ela powracają, by wziąć ślub, jednak przygotowania do uroczystości szybko zamieniają się w serię zabawnych, emocjonujących i wzruszających wydarzeń. Równolegle pozostali bohaterowie próbują poukładać swoje relacje, a całość prowadzi do finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się zwyciężyć wszystkie przeciwności losu. W obsadzie znaleźli się m.in. Marian Opania
, Małgorzata Różniatowska
, Julia Wieniawa
, Anita Sokołowska
oraz Wiktor Zborowski
.
W walentynkowy weekend na ekranach Multikina nie zabraknie także trzeciej odsłony kultowej serii "Piep*zyć Mickiewicza
", która w ostatnich latach stała się głosem młodego pokolenia. Studniówka, pierwsze dorosłe decyzje, złamane serca i emocjonalne konflikty tworzą tło historii, w której relacja Dantego i Nel zostaje wystawiona na poważną próbę. To opowieść o lojalności, przyjaźni i miłości w świecie pełnym podziałów, z dynamiczną narracją i obsadą młodych polskich aktorów z Hugo Tarresem
na czele.
Multikino przygotowało również propozycję dla tych, którzy Walentynki wolą spędzać w alternatywnej formule. 13 lutego, w ramach Antywalentynek w wybranych kinach w całej Polsce widzowie będą mogli wziąć udział w dwóch maratonach filmowych. Pierwszy z nich to maraton "Piep*zyć Mickiewicza
" – części 1, 2 i 3, pozwalający obejrzeć całą historię jednym ciągiem.
Druga propozycja to maraton filmów grozy, w którym znajdą się aż cztery tytuły: przedpremierowy "Dźwięk śmierci
", a także "Skażenie
", "Niedoręczony list
" oraz "Dom starców
". Wywołają one niejeden dreszcz strachu i wyzwolą silne emocje u wszystkich spragnionych tego widzów.
Romantycznie, zabawnie, a może zupełnie na przekór konwencji, Walentynki w Multikinie dają pełną swobodę wyboru. Jedno jest pewne: to idealny moment, by zakochać się w kinie i przeżyć emocje, które zostaną na długo po wyjściu z sali.
Informacja sponsorowana