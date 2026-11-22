Mamy kolejny zwrot akcji w niekończącej się sadze "remake'u Ucieczki z Nowego Jorku". Wygląda na to, że projekt znów może być bez reżysera.
Co powiedział John Carpenter?
Zamieszanie wywołał reżyser oryginału John Carpenter
. Filmowiec był niedawno gościem podcastu "Dropping Names Podcast with Brent Spiner and Jonathan Frakes". Ujawnił w nim m.in. to, że będzie autorem muzyki do "Escape from New York"
. Jednak to słowa dotyczące Zacka Snydera
teraz przykuwają uwagę wszystkich. Każdy chce wiedzieć: co reżyser miał na myśli?
Kiedy bowiem Frakes
powiedział o Snyderze, że "jest na fali", Carpenter
odpowiedział: Już nie jest. Ale bardzo stara się wrócić. Zobaczymy. To miły człowiek. Lubiłem go.
Dopytywany, czy byłby zadowolony, gdyby to Snyder
zrobił "Escape from New York
", odpowiedział: Jasne. Ale mamy kogoś w rezerwie. Robert Rodriguez mówi, że ma pomysł na historię i chce ją opowiedzieć, więc zobaczymy. "Escape from New York"
to jeden z tych projektów, który krąży po Hollywood od wielu lat. Ostatnio najbliżej jego realizacji było parę lat temu, kiedy to za film odpowiadała ekipa Radio Silence. Panowie jednak ostatecznie porzucili projekt i zajęli się "Krzykiem VI
".
Latem tego roku ogłoszono, że za "Escape from New York
" odpowiadać będzie Zack Snyder
. Ma on nie tylko wyreżyserować film, ale również napisać scenariusz. Jednak, jak zauważył John Carpenter
, Snyder
nie ma teraz silnej pozycji w Hollywood. Jego kosztowne widowisko dla Netfliksa "Rebel Moon
" nie było przebojem, a powrót do kina filmem "The Last Photograph
" wypadł jeszcze gorzej.
Wspomniany przez Carpentera Robert Rodriguez
miał już okazję spróbować swoich sił z odświeżeniem historii znanej z "Ucieczki z Nowego Jorku
". Był reżyserem planowanego remake'u w 2017 roku. Wtedy nie udało mu się doprowadzić do realizacji filmu.
Zwiastun filmu "Ucieczka z Nowego Jorku"