Zapraszamy na imprezę z Charli XCX w Warszawie! "Erupcja" już w kinach

Na domówce zazwyczaj można spotkać sąsiada albo koleżankę ze studiów, ale rzadko spotykamy na niej światową gwiazdę popu. A to właśnie mogło Wam się przydarzyć, jeśli w wakacje 2024 – w samym szczycie brat summer – poszliście w Warszawie na imprezę. Charli XCX
przyjechała wtedy do stolicy Polski incognito, by razem z niezależnym reżyserem Pete’em Ohsem
i znaną z "Przesmyku
" i "Imago
" aktorką Leną Górą
nakręcić tajny projekt, który ujrzał światło dzienne dopiero jesienią zeszłego roku. Projekt powstawał w prawdziwych scenografiach, z minimalną ekipą, a Charli XCX
mówi w nim po polsku. W wakacje 2024 roku fani wrzucali do mediów społecznościowych filmiki, na których Charli
wychodzi ze sklepu czy jedzie tramwajem, ale nikt nie wiedział, co właściwie gwiazda robi w Polsce.
"Erupcja
", która zadebiutowała dopiero na festiwalu w Toronto jesienią 2025 roku, okazała się pełną uroku i energii opowieścią o tym, że dorastać można także po trzydziestce. Jest upalne warszawskie lato. Bethany (Charli XCX
) przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. Kiedy spotyka Nel (Lena Góra
), przyjaciółkę sprzed lat, wybucha między nimi niewypowiedziana chemia. Tęsknota za beztroską prowadzi je ulicami otulonego słońcem miasta – jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzje ważące na reszcie ich dorosłego życia.
Obok Charli XCX
i Leny Góry
głównymi bohaterkami "Erupcji
" są Polska i Warszawa – przedstawiana przez zakochanego w naszym kraju reżysera Pete’a Ohsa
jako miasto twórczej wolności i młodzieńczej energii.
"Erupcja
" wchodzi dziś do kin sieci Cinema City i kin studyjnych w całej Polsce. Nie ma lepszego sposobu, by rozpocząć tegoroczne lato.
