Newsy Filmy Zapraszamy na imprezę z Charli XCX w Warszawie! "Erupcja" już w kinach
Filmy

Zapraszamy na imprezę z Charli XCX w Warszawie! "Erupcja" już w kinach

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Zapraszamy+na+imprez%C4%99+z+Charli+XCX+w+Warszawie+%22Erupcja%22+ju%C5%BC+w+kinach-166765
Zapraszamy na imprezę z Charli XCX w Warszawie! &quot;Erupcja&quot; już w kinach
źródło: Materiały prasowe
Na domówce zazwyczaj można spotkać sąsiada albo koleżankę ze studiów, ale rzadko spotykamy na niej światową gwiazdę popu. A to właśnie mogło Wam się przydarzyć, jeśli w wakacje 2024 – w samym szczycie brat summer – poszliście w Warszawie na imprezę.   


Charli XCX przyjechała wtedy do stolicy Polski incognito, by razem z niezależnym reżyserem Pete’em Ohsem i znaną z "Przesmyku" i "Imago" aktorką Leną Górą nakręcić tajny projekt, który ujrzał światło dzienne dopiero jesienią zeszłego roku. Projekt powstawał w prawdziwych scenografiach, z minimalną ekipą, a Charli XCX mówi w nim po polsku. W wakacje 2024 roku fani wrzucali do mediów społecznościowych filmiki, na których Charli wychodzi ze sklepu czy jedzie tramwajem, ale nikt nie wiedział, co właściwie gwiazda robi w Polsce.     

"Erupcja", która zadebiutowała dopiero na festiwalu w Toronto jesienią 2025 roku, okazała się pełną uroku i energii opowieścią o tym, że dorastać można także po trzydziestce. Jest upalne warszawskie lato. Bethany (Charli XCX) przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. Kiedy spotyka Nel (Lena Góra), przyjaciółkę sprzed lat, wybucha między nimi niewypowiedziana chemia. Tęsknota za beztroską prowadzi je ulicami otulonego słońcem miasta – jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzje ważące na reszcie ich dorosłego życia.

Obok Charli XCX i Leny Góry głównymi bohaterkami "Erupcji" są Polska i Warszawa – przedstawiana przez zakochanego w naszym kraju reżysera Pete’a Ohsa jako miasto twórczej wolności i młodzieńczej energii.

"Erupcja" wchodzi dziś do kin sieci Cinema City i kin studyjnych w całej Polsce. Nie ma lepszego sposobu, by rozpocząć tegoroczne lato.  
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Największe zaskoczenie festiwalu? Recenzujemy

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: "Everytime" triumfuje w sekcji Un Certain Regard

1 komentarz
Filmy

Julia Roberts gwiazdą nowego filmu

1 komentarz
Seriale

Sequel "Peaky Blinders". Wiemy, kogo gra gwiazda Charlie Heaton

3 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo

4 komentarze
Seriale

"Morituri te salutant". Nowy "Spartakus" skasowany po jednym sezonie

16 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów

11 komentarzy