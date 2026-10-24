Zaskakujący epizod w filmie DC "Clayface". Reżyser wyjaśnia, dlaczego do niego doszło

UWAGA! NEWS ZDRADZA ELEMENTY FABUŁY FILMU "CLAYFACE"
W Ameryce można już oglądać najnowszą produkcję DC Studios, "Clayface" (w Polsce film jest dostępny na pokazach przedpremierowych). Baczni widzowie już zwrócili uwagę na super krótki epizod. Do sprawy odniósł się już James Watkins, reżyser filmu.
Gwiazda "Breaking Bad" na mrugnięcie okiem w filmie "Clayface"
Podczas finałowej walki Matta
w klubie gangstera Szabo bohater wielokrotnie zmienia swój wygląd. Na parę sekund zmienia się w swojego ojca. Tę postać zagrał Aaron Paul
. Część widzów bez problemu go rozpoznała, ale wiele osób nie było tego pewnych.
W jednym z ostatnich wywiadów James Watkins
potwierdził, że rzeczywiście Paul
pojawia się w filmie. Ma naprawdę krótką scenę będącą ukłonem w stronę fanów.
Reżyser wyjaśnił też, jak do tego doszło. Otóż pierwotnie rola ojca Matta była znacznie większa:
Jeśli chodzi o próbę zrozumienia Matta, to zastanawialiśmy się, na ile jest on definiowany przez swoją przeszłość, a na ile jest zwyczajnym człowiekiem, z którym każdy może się utożsamić. W pewnym momencie rozważaliśmy, czy chodzi tu o motyw "grzechów ojca".
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Ostatecznie jednak reżyser postanowił pójść w innym kierunku: Ale w miarę pracy nad scenariuszem doszedłem do wniosku, że motyw zemsty jest bardziej uniwersalny i bliższy każdemu z nas. Nie ma znaczenia, czy nosimy w sobie jakąś traumę, czy nie. Kiedy ktoś nas skrzywdzi, czujemy się niesprawiedliwie potraktowani i chcemy coś z tym zrobić. Jednak w życiu zazwyczaj nie możemy nic na to poradzić i jesteśmy bezsilni.
"Clayface
" to horror z kategorią R osadzony w uniwersum DC. Błyskawiczna kariera Matta Hagena
, który z dzieciaka z ulic Gotham staje się gwiazdą Hollywood, zostaje brutalnie przerwana, gdy działania lokalnego bossa przestępczego pozostawiają go trwale oszpeconym. Odrzucony przez otoczenie i pozbawiony wszystkiego, sięga po przełomową terapię, która przywraca mu dawny wygląd. Jednak wraz z odzyskaną twarzą przychodzą nieoczekiwane konsekwencje. Zaburzone postrzeganie rzeczywistości popycha Matta
na ścieżkę wyniszczającej zemsty, która stopniowo przejmuje kontrolę nad jego życiem. Film zarobił w Ameryce 3,5 mln dolarów podczas czwartkowych pokazów przedpremierowych
. Prognozy mówią o otwarciu na poziomie 20–25 milionów dolarów. Film kosztował 44 miliony dolarów.
Zwiastun filmu "Clayface"