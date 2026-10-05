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Zdjęcia do "Batmana 2" wstrzymane. Co dalej z filmem?

Deadline / autor: /
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Zdjęcia do &quot;Batmana 2&quot; wstrzymane. Co dalej z filmem?
Prace nad wyczekiwaną kontynuacją "Batmana" zostały niespodziewanie przerwane. Warner Bros. i DC Studios poinformowały, że ekipa "The Batman Part II" na razie zawiesiła produkcję, ponieważ reżyser i scenarzysta filmu, Matt Reeves, musi zająć się sprawami rodzinnymi.

"The Batman Part II" – przerwa w zdjęciach



Studio podkreśliło, że jest to jedynie tymczasowa przerwa. W oficjalnym komunikacie zapewniono, że Reeves może liczyć na pełne wsparcie DC Studios, a produkcja ma zostać wznowiona, gdy tylko będzie to możliwe.

GettyImages-2191994700.jpg Getty Images © John Nacion
Matt Reeves
Do zatrzymania prac doszło w momencie, gdy zdjęcia trwały w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy przerwa wpłynie na harmonogram całego projektu. Premiera filmu pozostaje zaplanowana na 18 lutego 2028 roku, choć źródła związane z produkcją zaznaczają, że jest jeszcze za wcześnie, by oceniać ewentualne konsekwencje opóźnienia.

"The Batman" powraca



W drugiej części ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona jako Batmana, Andy’ego Serkisa w roli Alfreda oraz Colina Farrella, który wróci jako Pingwin. Obsada zostanie jednocześnie rozbudowana o kilka nowych nazwisk. W filmie pojawią się Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham oraz Sebastian Koch.

Na razie najważniejszą niewiadomą pozostaje więc nie sama fabuła filmu, lecz termin powrotu ekipy na plan. Studio nie sygnalizuje jednak, by data premiery miała zostać zmieniona.

"The Batman" – zwiastun 



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