Zdjęcia do "Batmana 2" wstrzymane. Co dalej z filmem?

Prace nad wyczekiwaną kontynuacją "Batmana" zostały niespodziewanie przerwane. Warner Bros. i DC Studios poinformowały, że ekipa "The Batman Part II" na razie zawiesiła produkcję, ponieważ reżyser i scenarzysta filmu, Matt Reeves, musi zająć się sprawami rodzinnymi.
"The Batman Part II" – przerwa w zdjęciach
Studio podkreśliło, że jest to jedynie tymczasowa przerwa. W oficjalnym komunikacie zapewniono, że Reeves może liczyć na pełne wsparcie DC Studios, a produkcja ma zostać wznowiona, gdy tylko będzie to możliwe.
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Matt Reeves
Do zatrzymania prac doszło w momencie, gdy zdjęcia trwały w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy przerwa wpłynie na harmonogram całego projektu. Premiera filmu pozostaje zaplanowana na 18 lutego 2028 roku, choć źródła związane z produkcją zaznaczają, że jest jeszcze za wcześnie, by oceniać ewentualne konsekwencje opóźnienia.
"The Batman" powraca
W drugiej części ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona
jako Batmana, Andy’ego Serkisa
w roli Alfreda oraz Colina Farrella
, który wróci jako Pingwin. Obsada zostanie jednocześnie rozbudowana o kilka nowych nazwisk. W filmie pojawią się Scarlett Johansson
, Sebastian Stan
, Brian Tyree Henry
, Jayme Lawson
, Charles Dance
, Gil Perez-Abraham
oraz Sebastian Koch
.
Na razie najważniejszą niewiadomą pozostaje więc nie sama fabuła filmu, lecz termin powrotu ekipy na plan. Studio nie sygnalizuje jednak, by data premiery miała zostać zmieniona.
"The Batman" – zwiastun