Pawlikowski, Phoenix i Mara mają problem. Zdjęcia wstrzymane

Czy Phoenix i Mara wrócą na plan Pawlikowskiego?

Getty Images © John Phillips

"The Island" - o czym miał opowiadać nowy film Pawła Pawlikowskiego?

W tym miesiącu miały ruszyć zdjęcia do nowego filmu Pawła Pawlikowskiego (" Ida ", " Zimna wojna "). Gwiazdami " The Island " mieli być Joaquin Phoenix Rooney Mara . Niestety, "miały" i "mieli".. Trwający strajk Amerykański Gildii Scenarzystów i perspektywa potencjalnego strajku Gildii Aktorów sprawiły jednak, że: uznali, że nie da się ubezpieczyć produkcji.To sytuacja, która może stać się w najbliższych miesiącach normą i odbić na sektorze kina niezależnego. To już drugi taki cios dla niezależnych filmowców - poprzednim była epidemia COVID, która utrudniła pracę na planach, podniosła koszty i postawiła szereg projektów pod znakiem zapytania.Napisany i wyreżyserowany przez Pawlikowskiego film ma być inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. To opowieść o parze żyjącej w Ameryce lat 30., która postanawia uciec od cywilizacji i zbudować na bezludnej wyspie swój prywatny raj. Kiedy jednak przepływający nieopodal milioner czyni z ich inicjatywy medialną sensację, nad ich azylem zbierają się czarne chmury. Wkrótce, na wyspie pojawia się samozwańcza hrabina wraz z parą kochanków. Kobieta planuje zamienić wyspę w luksusowy kurort. Pomiędzy parą a świtą hrabiny rozpoczyna się psychologiczna rozgrywka pełna aktów podwójnej lojalności oraz intryg, zaś niespodziewanym sprzymierzeńcem bohaterów zostaje w niej sama Matka Natura.Producentami filmu są Tanya Seghatchian oraz John Woodward z Apocalypso Pictures i Brighstar. Współprodukować będzie Ewa Puszczyńska dla Extreme Emotions.Dla Pawlikowskiego - laureata nagrody Akademii za " Idę " - miał to być kolejny projekt po nagrodzonej w Cannes za reżyserię oraz nominowanej do Oscara w aż trzech kategoriach " Zimnej wojnie " z 2018 roku. To również jego powrót do anglojęzycznych filmów - ostatni, " Kobietę z piątej dzielnicy " z Ethanem Hawke zrealizował aż 11 lat temu. Z kolei Mara Phoenix spotkają się na planie po raz kolejny - w 2018 roku wystąpili w biblijnej reinterpretacji historii o " Marii Magdalenie ".