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Johnny Depp, Ian McKellen na zdjęciach z nowej "Opowieści wigilijnej"

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https://www.filmweb.pl/news/Zdj%C4%99cia+z+filmu+%22Ebenezer+Scrooge.+Opowie%C5%9B%C4%87+wigilijna%22.+A+na+nich+Johnny+Depp%2C+Ian+McKellen+i+Rupert+Grint.-168327
Johnny Depp, Ian McKellen na zdjęciach z nowej &quot;Opowieści wigilijnej&quot;
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Ti West ("X", "Pearl") nakręcił nową ekranizacji klasycznej opowieści Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". Film jest już gotowy, a dowodem na to są nowe zdjęcia, które pojawiły się w Entertainment Weekly.

Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge

Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą. 

Ti West postanowił skupić się na horrorowych elementach historii. Jego film więc będzie czerpał z tradycji gatunkowej stylistyki. Jaki jest tego efekt? Możecie to sprawdzić na nowych zdjęciach:


Na zdjęciach są: Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge, Ian McKellen jako Jacob Marley, Tramell Tillman jako Duch Obecnych Świąt oraz Rupert Grint jako Bob Cratchit.

W obsadzie są również: Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti oraz Ellie Bamber. Za scenariusz odpowiadał Nathaniel Halpern.

Film trafi do kin w listopadzie.

Zwiastun filmu "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"




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