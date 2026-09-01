Johnny Depp, Ian McKellen na zdjęciach z nowej "Opowieści wigilijnej"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Ti West ("X", "Pearl") nakręcił nową ekranizacji klasycznej opowieści Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna". Film jest już gotowy, a dowodem na to są nowe zdjęcia, które pojawiły się w Entertainment Weekly.
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge
Głównym bohaterem "Opowieści wigilijnej
" jest stary skąpiec Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi osobny okres z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy bohater nie będzie dążyć do tego, by stać się lepszą osobą.
Ti West postanowił skupić się na horrorowych elementach historii. Jego film więc będzie czerpał z tradycji gatunkowej stylistyki. Jaki jest tego efekt? Możecie to sprawdzić na nowych zdjęciach:
Na zdjęciach są: Johnny Depp
jako Ebenezer Scrooge, Ian McKellen
jako Jacob Marley, Tramell Tillman
jako Duch Obecnych Świąt oraz Rupert Grint
jako Bob Cratchit.
W obsadzie są również: Andrea Riseborough
, Daisy Ridley
, Sam Claflin
, Charlie Murphy
, Arthur Conti
oraz Ellie Bamber
. Za scenariusz odpowiadał Nathaniel Halpern
.
Film trafi do kin w listopadzie.
Zwiastun filmu "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"