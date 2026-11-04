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Zekranizował George'a R.R. Martina. Teraz szykuje kosmiczny horror

Deadline / autor: /
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Zekranizował George'a R.R. Martina. Teraz szykuje kosmiczny horror
źródło: Getty Images
autor: Chung Sung-Jun
Ta wiadomość wielu osobom zmrozi krew w żyłach. Paul W.S. Anderson kręci kolejny film. I znów będzie to adaptacja.  

Paul W.S. Anderson i Kevin J. Anderson łączą siły



Paul W.S. Anderson oczywiście najlepiej znany jest z cyklu "Resident Evil". Po jego opuszczeniu zdołał już nakręcić filmy "Łowca potworów" (adaptacja gry wideo) i "Na zaginionych ziemiach" (ekranizacja George'a R.R. Martina). Obie produkcje zostały bardzo źle przyjęte zarówno przez krytyków, jak i samych widzów. A jednak Anderson znalazł pieniądze na kolejny projekt. I znów będzie to ekranizacja.

Nowy film to horror SF inspirowany powieściami "Nether Station" i "Nether Vortex". Napisał je Kevin J. Anderson, najlepiej znany jako współautor całej masy powieści osadzonych w światach "Diuny" i "Star Wars". Powieści, które zekranizuje Anderson, to jego najnowsze dzieła.

Za scenariusz odpowiadać będzie Jonathan Wakeham. Będzie to dla niego spora zmiana gatunkowa. Wcześniej napisał thriller "Mizantrop" i film biograficzny o menedżerze The Beatles "Król muzyki".

Na razie nie jest jasne, czy w filmie zagra Milla Jovovich. Dla nikogo nie będzie jednak zaskoczeniem, jeśli tak się stanie.


Oto opis fabuły książki "Nether Station":

W najciemniejszym zakątku Układu Słonecznego znajduje się tunel czasoprzestrzenny. Nether.

Astrofizyczka Cammie Skoura dołącza do pierwszego zespołu badawczego, który wyrusza w podróż do anomalii Nether. Zafascynowana możliwością poznania mechanizmów działania tunelu czasoprzestrzennego, pragnie również zbadać jego potencjał jako skrótu prowadzącego do Alfy Centauri.

Jednak inna rasa pradawnych istot dotarła tu wcześniej – niewyobrażalnie dawno temu – pozostawiając po sobie ruiny rozległych kompleksów i gigantycznych świątyń, wzniesionych ku czci przerażających istot, których natura wykracza poza ludzkie pojmowanie.

Jakie niebezpieczeństwa odkryły te pradawne rasy w ukrytych zakamarkach czasoprzestrzeni? Co uwolniły? I co po nich pozostało?

Teraz Cammie i załoga stacji Nether muszą znaleźć odpowiedzi na te pytania, zanim najciemniejszy zakątek kosmosu pochłonie ich bezpowrotnie...

Zwiastun filmu "Na zaginionych ziemiach"




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