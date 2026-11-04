Zekranizował George'a R.R. Martina. Teraz szykuje kosmiczny horror

Ta wiadomość wielu osobom zmrozi krew w żyłach. Paul W.S. Anderson kręci kolejny film. I znów będzie to adaptacja.
Paul W.S. Anderson i Kevin J. Anderson łączą siły Paul W.S. Anderson
oczywiście najlepiej znany jest z cyklu "Resident Evil
". Po jego opuszczeniu zdołał już nakręcić filmy "Łowca potworów
" (adaptacja gry wideo) i "Na zaginionych ziemiach
" (ekranizacja George'a R.R. Martina
). Obie produkcje zostały bardzo źle przyjęte zarówno przez krytyków, jak i samych widzów. A jednak Anderson
znalazł pieniądze na kolejny projekt. I znów będzie to ekranizacja.
Nowy film to horror SF inspirowany powieściami "Nether Station" i "Nether Vortex"
. Napisał je Kevin J. Anderson
, najlepiej znany jako współautor całej masy powieści osadzonych w światach "Diuny" i "Star Wars". Powieści, które zekranizuje Anderson
, to jego najnowsze dzieła.
Za scenariusz odpowiadać będzie Jonathan Wakeham
. Będzie to dla niego spora zmiana gatunkowa. Wcześniej napisał thriller "Mizantrop
" i film biograficzny o menedżerze The Beatles "Król muzyki
".
Na razie nie jest jasne, czy w filmie zagra Milla Jovovich
. Dla nikogo nie będzie jednak zaskoczeniem, jeśli tak się stanie.
Oto opis fabuły książki "Nether Station": W najciemniejszym zakątku Układu Słonecznego znajduje się tunel czasoprzestrzenny. Nether.
Astrofizyczka Cammie Skoura dołącza do pierwszego zespołu badawczego, który wyrusza w podróż do anomalii Nether. Zafascynowana możliwością poznania mechanizmów działania tunelu czasoprzestrzennego, pragnie również zbadać jego potencjał jako skrótu prowadzącego do Alfy Centauri.
Jednak inna rasa pradawnych istot dotarła tu wcześniej – niewyobrażalnie dawno temu – pozostawiając po sobie ruiny rozległych kompleksów i gigantycznych świątyń, wzniesionych ku czci przerażających istot, których natura wykracza poza ludzkie pojmowanie.
Jakie niebezpieczeństwa odkryły te pradawne rasy w ukrytych zakamarkach czasoprzestrzeni? Co uwolniły? I co po nich pozostało?
Teraz Cammie i załoga stacji Nether muszą znaleźć odpowiedzi na te pytania, zanim najciemniejszy zakątek kosmosu pochłonie ich bezpowrotnie...
Zwiastun filmu "Na zaginionych ziemiach"