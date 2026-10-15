Zendaya i Alex Garland łączą siły. Nakręcą film dla studia A24

Zendaya zagra w nowym, niezatytułowanym na razie filmie science fiction, który dla studia A24 napisze i wyreżyseruje Alex Garland. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.
Zendaya ponownie łączy siły z A24
Szczegóły przedsięwzięcia trzymane są na razie w tajemnicy. Dla Garlanda
projekt ten oznacza kontynuację wieloletniej współpracy z A24. W jej ramach powstały filmy "Ex Machina
", "Civil War
", "Men
" oraz "Wojna
". Aktualnie reżyser pracuje dla wytwórni nad wysokobudżetową adaptacją gry wideo "Elden Ring
", w której występują Kit Connor
, Cailee Spaeny
, Ben Whishaw
, Nick Offerman
i Tom Burke
. Zdjęcia do widowiska zakończyły się pod koniec lipca, a premierę zaplanowano na marzec 2028 roku.
Getty Images © Monica Schipper
Jeśli chodzi o Zendayę
, ona również miała już okazję współpracować ze studiem. Wystąpiła w serialu "Euforia
", który zakończył się w tym roku po trzech sezonach, a także czarnej komedii "Drama
". Film okazał się sukcesem kasowym, zarabiając na całym świecie blisko 135 milionów dolarów przy 28 milionach budżetu. Zendaya
ma za sobą fenomenalny pod względem zawodowym rok. Prócz wymienionych tytułów wystąpiła także w dwóch największych przebojach tych wakacji: "Odysei
" oraz "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu
". Na premierę czeka jeszcze jedna wielka produkcja - "Diuna: Część trzecia
".
Zwiastun filmu "Drama"