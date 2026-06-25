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Zendaya zaskoczyła, promując "Spider-Mana". Założyła koszulkę za 35 dolarów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zendaya+i+jej+stylizacja+podczas+promocji+filmu+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22.+Koszulka+z+eBaya+za+35+dolar%C3%B3w-167262
Zendaya zaskoczyła, promując &quot;Spider-Mana&quot;. Założyła koszulkę za 35 dolarów
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Trwa promocja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a przy tej okazji Tom Holland i Zendaya przemierzają Europę. Ostatnim jak dotąd przystankiem na ich trasie był Paryż. Zendaya - jak już często bywało - zwróciła tam na siebie uwagę swoją stylizacją. 

Zendaya w koszulce z eBaya



zendaya-koszulka.jpg Getty Images © Aurore Marechal


Aktorka zaprezentowała się w oversize’owym, vintage’owym T-shircie z motywem Spider-Mana, który zestawiła jedynie z butami od Christiana Louboutina. Jak ujawnił jej stylista Law Roach, koszulka została kupiona na eBayu za 34,99 dolara. Podkreślił przy tym, że "styl nie musi kosztować fortuny", a sama koszulka była kupiona z drugiej ręki. Teraz podobne modele koszulek zaczęły błyskawicznie znikać z platform sprzedażowych, a ich ceny w kolejnych ofertach wzrosły nawet do około 200 dolarów.

Zendaya, znana z tzw. "method dressing", czyli stylizacji nawiązujących do promowanych projektów, od początku trwającej trasy promocyjnej konsekwentnie buduje wizerunek wokół estetyki Spider-Mana. Wcześniej pojawiała się m.in. w sukni Giorgio Armani inspirowanej pajęczą siecią, zestawie Versace w kolorach czerwieni i błękitu oraz w customowej kreacji Louis Vuitton.

GettyImages-2283020302.jpg Getty Images © Franco Origlia


"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutuje 31 lipca. Fabuła jest następująca: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun


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