Zendaya zaskoczyła, promując "Spider-Mana". Założyła koszulkę za 35 dolarów

Trwa promocja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a przy tej okazji Tom Holland i Zendaya przemierzają Europę. Ostatnim jak dotąd przystankiem na ich trasie był Paryż. Zendaya - jak już często bywało - zwróciła tam na siebie uwagę swoją stylizacją.
Zendaya w koszulce z eBaya
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Aktorka zaprezentowała się w oversize’owym, vintage’owym T-shircie z motywem Spider-Mana
, który zestawiła jedynie z butami od Christiana Louboutina. Jak ujawnił jej stylista Law Roach
, koszulka została kupiona na eBayu za 34,99 dolara. Podkreślił przy tym, że "styl nie musi kosztować fortuny", a sama koszulka była kupiona z drugiej ręki. Teraz podobne modele koszulek zaczęły błyskawicznie znikać z platform sprzedażowych, a ich ceny w kolejnych ofertach wzrosły nawet do około 200 dolarów. Zendaya
, znana z tzw. "method dressing", czyli stylizacji nawiązujących do promowanych projektów, od początku trwającej trasy promocyjnej konsekwentnie buduje wizerunek wokół estetyki Spider-Mana
. Wcześniej pojawiała się m.in. w sukni Giorgio Armani inspirowanej pajęczą siecią, zestawie Versace w kolorach czerwieni i błękitu oraz w customowej kreacji Louis Vuitton.
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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" zadebiutuje 31 lipca. Fabuła jest następująca: Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun