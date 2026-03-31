Zendaya zapowiada dłuższy odpoczynek po wymagającym aktorsko roku

Nie da się pracować w nieskończoność. Po roku pełnym intensywnych wyzwań, Zendaya uda się na zasłużony odpoczynek od pracy. W najnowszym wywiadzie aktorka zdradziła, że po roku owocującym w nowe projekty nie pozwoli sobie na wpadnięcie w nieskończony wir nowych wyzwań, zapowiadając przerwę od nowych filmowych projektów.

Trudno jej się dziwić. W trwającym roku aktorka pojawi się w aż pięciu przyciągających uwagę produkcjach. Zendaya wystąpi więc w "Dramie", "Odysei", "Diunie: Części trzeciej", "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu", a także w trzecim sezonie serialu "Euforia". Spekuluje się również, że aktorka wzbogaci obsadę nadchodzącego "Avengers: Doomsday", choć informacja ta nie została dotąd oficjalnie potwierdzona przez Marvel Studios. Tak wielka ilość przyciągających uwagę projektów zmusza w pewnym momencie do powiedzenia: "stop", złapania oddechu, perspektywy i zastanowienia nad dalszymi kolejami własnej kariery. Tym bardziej, że w 2026 roku Zendaya na stałe uwolni się od "Diuny" oraz "Euforii", w których miejsce będą musiały z czasem wskoczyć kolejne projekty.

Mam tylko nadzieję, że ludzie się mną nie znudzą – skomentowała swoją tegoroczną ekranową obecność aktorka – Bardzo doceniam wszystkich, którzy wspierają którykolwiek z tych filmów albo wspierają moją karierę w jakikolwiek sposób. Jestem za to ogromnie wdzięczna. Mam więc nadzieję, że w tym roku się mną nie znudzicie, bo powiem wam jedno — już zaraz na jakiś czas zniknę. Będę musiała się przez chwilę ukryć.

W dalszej części rozmowy Zendaya nie uściśliła, czym dokładnie będzie zapowiadany odpoczynek oraz jak długo w rzeczywistości potrwa. Zanim aktorka zniknie z ekranu, widzowie będą mogli spędzić z nią sporo czasu w kinach oraz przed telewizorami. Pierwszą okazją do tego będzie premiera filmu "Drama", która czeka nas już za moment, 10 kwietnia.

Przypomnijmy, że w czarnej komedii Kristoffera Borgliego "Drama" pozornie idealna para przechodzi kryzys, gdy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Na ekranie Zendayi partnerują Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie oraz Hailey Gates.

Powiązane artykuły Zendaya

Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym

Kwietniowe nowości HBO Max wprawią was w euforię

Elizabeth Olsen zdradza, co wie o "Avengers: Doomsday"

Z którą z sióstr Fanning zagra teraz Stellan Skarsgård?

Onet Big Screen Doc Award: Te filmy musicie zobaczyć!

"Pomoc domowa 2" z datą premiery

Kto zagra z Andym Sambergiem w nowej komedii romantycznej?