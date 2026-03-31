Zendaya zapowiada dłuższy odpoczynek po wymagającym aktorsko roku

Nie da się pracować w nieskończoność. Po roku pełnym intensywnych wyzwań, Zendaya uda się na zasłużony odpoczynek od pracy. W najnowszym wywiadzie aktorka zdradziła, że po roku owocującym w nowe projekty nie pozwoli sobie na wpadnięcie w nieskończony wir nowych wyzwań, zapowiadając przerwę od nowych filmowych projektów.
Zendaya zapowiada odpoczynek od pracy
Trudno jej się dziwić. W trwającym roku aktorka pojawi się w aż pięciu przyciągających uwagę produkcjach. Zendaya
wystąpi więc w "Dramie
", "Odysei
", "Diunie: Części trzeciej
", "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu
", a także w trzecim sezonie serialu "Euforia
". Spekuluje się również, że aktorka wzbogaci obsadę nadchodzącego "Avengers: Doomsday
", choć informacja ta nie została dotąd oficjalnie potwierdzona przez Marvel Studios. Tak wielka ilość przyciągających uwagę projektów zmusza w pewnym momencie do powiedzenia: "stop", złapania oddechu, perspektywy i zastanowienia nad dalszymi kolejami własnej kariery. Tym bardziej, że w 2026 roku Zendaya
na stałe uwolni się od "Diuny
" oraz "Euforii
", w których miejsce będą musiały z czasem wskoczyć kolejne projekty.
Zendaya i Robert Pattinson, gwiazdy filmu "Drama" Mam tylko nadzieję, że ludzie się mną nie znudzą
– skomentowała swoją tegoroczną ekranową obecność aktorka – Bardzo doceniam wszystkich, którzy wspierają którykolwiek z tych filmów albo wspierają moją karierę w jakikolwiek sposób. Jestem za to ogromnie wdzięczna. Mam więc nadzieję, że w tym roku się mną nie znudzicie, bo powiem wam jedno — już zaraz na jakiś czas zniknę. Będę musiała się przez chwilę ukryć.
W dalszej części rozmowy Zendaya
nie uściśliła, czym dokładnie będzie zapowiadany odpoczynek oraz jak długo w rzeczywistości potrwa. Zanim aktorka zniknie z ekranu, widzowie będą mogli spędzić z nią sporo czasu w kinach oraz przed telewizorami. Pierwszą okazją do tego będzie premiera filmu "Drama
", która czeka nas już za moment, 10 kwietnia.
Przypomnijmy, że w czarnej komedii Kristoffera Borgliego
"Drama
" pozornie idealna para przechodzi kryzys, gdy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Na ekranie Zendayi
partnerują Robert Pattinson
, Alana Haim
, Mamoudou Athie
oraz Hailey Gates
.
"Drama" – zwiastun filmu