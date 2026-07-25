Zielone Latarnie, Sinestro i inni w zwiastunie serialu DC "Latarnie"

W piątek w San Diego na konwencie Comic-Con odbyła się prezentacja DC Studios i HBO poświęcona serialowi "Latarnie". Zgromadzeni fani mieli okazję spotkać się z gwiazdą show Aaronem Pierre'em oraz zobaczyć masę materiałów wideo. Jednym z nich był nowy zwiastun, który trafił już do sieci.
Ujawniono, kto będzie wrogiem bohaterów serialu "Latarnie"
"Latarnie" to opowieść o dwóch międzygalaktycznych policjantach, którzy zostają wciągnięci w mroczną zagadkę kryminalną mającą miejsce na Ziemi. Prowadząc śledztwo na amerykańskiej prowincji odkrywają niepokojące kosmiczne powiązania...
W zaprezentowanym zwiastunie można z kolei zobaczyć Sinestro. Legendarnego adwersarza Zielonych Latarni gra Ulrich Thomsen. Klip ujawnia również, że prawdziwym zagrożeniem w serialu będzie tajemnicza rasa znana jako Manhunters.
"Latarnie" zadebiutują na antenie HBO w połowie sierpnia.