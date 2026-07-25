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Zielone Latarnie, Sinestro i inni w zwiastunie serialu DC "Latarnie"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Zielone Latarnie, Sinestro i inni w zwiastunie serialu DC &quot;Latarnie&quot;
W piątek w San Diego na konwencie Comic-Con odbyła się prezentacja DC Studios i HBO poświęcona serialowi "Latarnie". Zgromadzeni fani mieli okazję spotkać się z gwiazdą show Aaronem Pierre'em oraz zobaczyć masę materiałów wideo. Jednym z nich był nowy zwiastun, który trafił już do sieci.

Ujawniono, kto będzie wrogiem bohaterów serialu "Latarnie"



"Latarnie" to opowieść o dwóch międzygalaktycznych policjantach, którzy zostają wciągnięci w mroczną zagadkę kryminalną mającą miejsce na Ziemi. Prowadząc śledztwo na amerykańskiej prowincji odkrywają niepokojące kosmiczne powiązania...

Aaron Pierre wciela się w Johna Stewarta, młodego członka korpusu Zielonych Latarni. Kyle Chandler gra doświadczonego Hala Jordana, którego zadaniem jest nadzorowanie szkolenia Johna. 

Podczas prezentacji na Comic-Conie na scenie pojawił się też Nathan Fillion, który gra jeszcze innego członka Zielonych Latarni, Guya Gardnera.


W zaprezentowanym zwiastunie można z kolei zobaczyć Sinestro. Legendarnego adwersarza Zielonych Latarni gra Ulrich Thomsen. Klip ujawnia również, że prawdziwym zagrożeniem w serialu będzie tajemnicza rasa znana jako Manhunters.

"Latarnie" zadebiutują na antenie HBO w połowie sierpnia.

Zwiastun serialu "Latarnie"



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